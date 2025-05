“Si no pudo, admítalo”: Gaviria también se va contra la paz total de Petro

Expresidente y sucesor de Virgilio Barco como mandatario de Colombia durante la exposición, “Una vida dedicada al servicio público”, sobre Virgilio Barco Vargas Foto: El Espectador - Andrés Cárom

Así como lo han hecho otros exjefes de Estado, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, cuestionó la paz total del presidente Gustavo Petro, a quien le pidió admitir que esta medida fue diseñada de “manera improvisada y sin cabeza militar”. Mencionó también que la reacción de la Casa de Nariño al “plan pistola” ha sido débil.

El exmandatario publicó una carta en la que lanzó fuertes cuestionamientos al Gobierno Nacional y comenzó por referirse al “plan pistola” que pusieron en marcha grupos criminales como el Clan del Golfo y el ELN y que ha generado un saldo de 27 uniformados asesinados.

“¿Qué clase de liderazgo permite que el “plan pistola” del Clan del Golfo asesine a más de veinte policías sin una reacción institucional contundente? ¿Qué clase de lógica perversa es esa que, frente al terror, responde que hay que “verificar”? ¿Verificar qué? ¿Que están muertos? ¿Que el Estado ya no tiene control territorial?“, indicó Gaviria.

El liberal también puso en duda que la implementación de la política de la paz total esté delegada en tres entidades, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior y la Unidad de Implementación, algo que califica como un desastre.

“El pais reclama seguridad,no mas versos y declamaciones, ante el fracaso de la paz total m,admitalo, presidente Petro” ; expresidente de Colombia,Cesar Gaviria Trujillo @PartidoLiberal https://t.co/6RWzVubg6C pic.twitter.com/4dPO0y1GJt — Partido Liberal (@PartidoLiberal) May 5, 2025

“El comisionado de paz, Otty Patiño, aparece y desaparece, absorbido por negociaciones opacas. El Ministerio del Interior prioriza agendas políticas y el DNP se encuentra en medio de conflictos internos y vacíos de liderazgo”, se lee.

A esto agrega que la paz total no es un política de Estado, sino “una fantasía improvisada, diseñada sin cabeza militar, sin inteligencia estratégica, sin una hoja de ruta realista”.

De igual forma, el expresidente mencionó que los ceses al fuego que ha aplicado el Gobierno han terminado por debilitar a la Fuerza Pública, mientras que los grupos ilegales se han fortalecido y rearmado.

“Señor presidente Petro: gobernar no es declamar. No es culpar al pasado ni prometer futuros intangibles. Gobernar es garantizar que los ciudadanos no vivan bajo el yugo del miedo. La paz no se mendiga. Si no pudo con el verso de la paz total, admítalo. Pero no siga arrastrando al país hacia el abismo”, concluyó.

