“La paz no se mendiga”: Gaviria lanzó duras críticas a Petro por aumento de la violencia

A través de una carta de seis páginas, el expresidente César Gaviria hizo un inventario de lo que para él son las principales fallas del gobierno de Gustavo Petro en materia de paz y salud. De acuerdo con el director del Partido Liberal, las políticas de la actual administración en ambos campos han desatado una crisis difícil de resolver que ha afectado programas y políticas que ya habían dado buenos resultados.

Sobre el primer punto, Gaviria aseguró que “la intensificación de la violencia en Colombia es innegable y difícil de ocultar” y que incluso el presidente Petro habría sido víctima de esto. “Lejos de consolidar una estrategia coherente, el gobierno ha desplegado una política ambigua, desarticulada y desconectada de las realidades territoriales”, cuestionó el expresidente.

Gaviria enumeró las que a su juicio son las fallas de la paz total y habló de un debilitamiento de la presencia institucional que habría facilitado la expansión de actores armados ilegales. “La ausencia de una hoja de ruta clara, el debilitamiento de la conducción civil sobre el sector defensa y la falta de articulación entre niveles de gobierno han generado escenarios de improvisación y vacíos de autoridad, especialmente en zonas históricamente afectadas por economías ilegales y control armado”, explicó.

Gaviria recordó la situación del Catatumbo al inicio de este año y habló de lo perjudicial que habrían sido los ceses al fuego con organizaciones como el ELN y las disidencias de las Farc. Así mismo, recordó que la Corte Constitucional no avaló la suspensión de órdenes de captura contra miembros de grupos ilegales, lo que para él demuestra la falta de criterios claros en la política de Petro.

Gaviria también habló del “plan pistola” del Clan del Golfo y criticó el proyecto de sometimiento radicado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Esta iniciativa ha generado enorme preocupación, pues implica una concesión peligrosa a actores sin carácter político. La respuesta institucional ha sido tenue y desarticulada frente a actos inhumanos, cobardes e infames que exigen una reacción mucho más contundente. El gobierno ha sido muy débil”, dijo.

El expresidente también habló de las fallas en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y pidió inyectarle orden y conocimiento estratégico a los diálogos de la paz total. “La seguridad no puede seguir siendo interpretada como una categoría meramente discursiva ni como un obstáculo para la construcción de paz. El país necesita respuestas efectivas, no promesas abstractas (...) Presidente: la búsqueda de la paz no se mendiga, se impone. Requiere el ejercicio, sin contemplaciones, del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado”, remató Gaviria.

Críticas al sistema de salud

Finalmente, el jefe del Partido Liberal agregó varias líneas sobre el tema de la salud y volvió a cuestionar lo que para él son muestra del “deterioro” en la atención a los ciudadanos. “Hay una crisis profunda en el acceso a medicamentos, en la asignación de citas médicas, y se clausuró el programa de atención a enfermedades huérfanas. Cada día cierra un hospital, y el panorama se agrava”, explicó Gaviria.

A renglón seguido, habló de las deudas en el sistema de atención a los docentes y criticó los manejos de la Supersalud a las EPS intervenidas: “Las decisiones que ha tomado la han convertido en una de las principales responsables del actual descalabro institucional. Sigo creyendo que el Presidente Gustavo Petro no dimensiona la magnitud de esta crisis, o que el Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no le ha informado con claridad la gravedad del problema que su gobierno está a punto de afrontar, si es que no lo ha hecho ya”.

Finalmente, criticó el nuevo decreto del Gobierno que modifica el sistema y señaló que no cree que resuelva de fondo la situación, pues “pretenden modificar por vía administrativa normas de ley, e incluso disposiciones que la Corte Constitucional definió en noviembre de 2023 como el corazón del sistema de salud. El gobierno ha ignorado estas disposiciones de forma reiterada, incurriendo en múltiples desacatos a los fallos de la Corte y a sus órdenes expresas”.

