Así se están moviendo los partidos para elegir al reemplazo de Lorduy en el CNE

El exmagistrado César Lorduy con los magistrados Maritza Martínez y Álvaro Hernán Prada, en rueda de prensa comunicando la decisión de investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con César Lorduy oficialmente fuera del Consejo Nacional Electoral, los partidos ya se comenzaron a mover para poner a un candidato propio en el puesto que quedó libre en el órgano electoral. El exmagistrado, quien llegó por Cambio Radical, presentó su renuncia ante el Legislativo y aspirará al Senado en 2026.

El Espectador conoció que serían específicamente el Pacto Histórico y Cambio Radical las agrupaciones que tendrían entre ojos ese puesto. Si bien Lorduy pertenece a la agrupación liderada por Germán Vargas Lleras y el partido no querrá dejar de lado la oportunidad de llenar ese cupo, la persona que seguía en la lista votada por el Congreso para elegir a los magistrados del CNE no hace parte de Cambio Radical.

Sugerimos: Así reaccionó el mundo político a la aprobación de la reforma a la salud en Cámara

Y ese es, precisamente, el nombre que están moviendo las colectividades de izquierda: el abogado Álvaro Echeverry. Actualmente, trabaja en el Ministerio del Interior y fue esencial para que el Pacto Histórico recuperara, aproximadamente, 500.000 votos en el escrutinio de las elecciones de 2022.

Quien se ha encargado de esta labor ha sido el embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, quien habría usado parte de su tiempo en el país para reunirse con congresistas y tratar de consolidar el visto bueno. Echeverry viene de las filas de Fuerza de la Paz, el partido del diplomático, lo que ha generado, a su vez, algunos reparos dentro de la izquierda.

Le puede interesar: “Voy a hablar con Maduro”: Petro presentó puntos clave del Pacto por el Catatumbo

Echeverry es visto con buenos ojos por parte de algunas agrupaciones, pero Cambio Radical ya concretó un primer encuentro para comenzar a delinear quién será la persona que presentarán para el reemplazo de Lorduy. Y es que quienes llegan como magistrados suelen ser excandidatos al Congreso que no alcanzaron el umbral y, en este caso específico, el exmagistrado tiene una cercanía con el clan Char.

Lo cierto es que esa persona que aterrizará en el CNE cambiaría el panorama de las votaciones en el interior del órgano. En un primer grupo están quienes han apoyado la investigación a la campaña del presidente Gustavo Petro por una presunta violación de topes: Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Partido Liberal), y Maritza Martínez (Partido de la U), Alfonso Campo (Partido Conservador) y Cristian Quiroz (Alianza Verde). Y, antes de su renuncia, Lorduy votaba por este lado.

Lea también: Jaime Berdugo será el nuevo viceministro del Interior: ¿ligado al clan Torres?

De otro lado, están quienes consideran que hay una extralimitación de poderes en la corporación frente al caso de la campaña Petro. Allí entran Altus Baquero (Partido Liberal) y Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez (Pacto Histórico).

Eso sí, faltará ver en qué se decantan las opciones para ocupar el puesto de Lorduy, especialmente en un año preelectoral. Por el momento, la mirada también está puesta en la reforma que se haría al órgano, sobre todo alrededor de la permanencia de Prada como presidente, lo que ya suscitó diferencias en el interior del CNE.

“Sigue siendo por un año, sigue siendo la elección de presidente y vicepresidente bajo la misma cantidad de votos necesaria para que sea elegido, es decir, contar con dos terceras partes. Eso no se cambió, sigue siendo seis votos necesarios para elegir presidente y vicepresidente. Y simplemente, no para ahora, para cualquier situación que se pueda prever en el futuro, cuando no se alcancen los votos para elegir una mesa directiva nueva, mientras se alcanzan esos votos, seguirá la mesa directiva que está actuando”, precisó Prada.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.