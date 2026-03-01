Home

Política
01 de marzo de 2026

Char, Torres, Bechara y los juegos de las maquinarias del Caribe que van por el Congreso

Así se están moviendo los poderosos de todo el Caribe, los políticos de Atlántico, Córdoba, La Guajira, Bolívar, Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre que quieren su voto para mandar en el Congreso. Los apellidos Char, Torres, Besaile y Cuello, al igual que los nexos con el gobierno Petro, son los protagonistas.

David Efrén Ortega

Santiago Ramírez Marín

Catalina Mesa Urquijo

