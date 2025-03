“Qué vaina no poder saludarte como antes”: el chat entre Benedetti y Miranda

Ministro del Interior designado, Armando Benedetti, y representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda. Foto: Presidencia y El Espectador

En medio de la llegada al Congreso de Armando Benedetti, designado ministro del Interior, un reportero gráfico de El Espectador captó la conversación vía WhatsApp que sostenía el funcionario con la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien pese al rechazo público que ha mostrado por el nombramiento, trató amistosamente y entre risas al hoy ministro.

En el chat, Benedetti lamenta no poder saludar a Miranda como lo hacía cuando ambos compartían el Legislativo: “Jajaja debe ser que hace rato no te veía. Qué vaina no poder saludarte como antes”.

A esto, la congresista respondió: “Y no me vayas a saludar ahora. Tienes a todos los medios encima”. Benedetti señaló que igualmente debería saludarla y Miranda le contesta: “Nooo, jajaja”.

Miranda ha rechazado públicamente la llegada de Benedetti al gabinete por sus señalamientos de violencia de género. Algunos de estos casos son por violencia intrafamiliar contra su esposa y su suegra, y por violencia verbal contra la canciller Laura Sarabia. Pese a esto, el mandatario Petro lo ha defendido con fuerza.

La representante también ha criticado a las mujeres del Pacto Histórico y puesto en duda su activismo en el feminismo y firmó una carta junto con las mujeres independientes de la Cámara para pedirle al presidente Petro tumbar la designación.

El intercambio de mensajes ha causado controversia en el mundo político e incluso varias figuras del petrismo han salido a reclamarle a Miranda por sus previos cuestionamientos públicos contra Benedetti y las mujeres del Pacto Histórico que respaldaron la llegada del ministro.

De hecho, la semana pasada Miranda aplaudió la intervención de la vicepresidenta de la Cámara, Lina María Garrido, quien le dijo a la legisladora petrista María Fernanda Carrascal que el pañuelo verde, símbolo del feminismo, se le había caído al reconocer la designación del nuevo ministro del Interior.

Miranda se pronunció en su cuenta de X y manifestó que conoce a Benedetti desde hace varios años y que incluso trabajaron juntos en varios proyectos de ley.

"Conozco a Benedetti hace varios años en el Congreso, he trabajado con él varios proyectos de ley. Desde hace 3 años no lo saludo, me llamó para saludarme ese día y le dije que no me saludara. Y de paso le notifiqué que firmaría la carta de rechazo a su nombramiento“, dijo la representante de la Alianza Verde, quien luego eliminó este trino y publicó otro.

“Puedo mantener un trato cordial con alguien a quien conozco hace años por su paso por el Congreso y, al mismo tiempo, tener la convicción de rechazar su nombramiento”, expuso en el nuevo mensaje.

Estas son algunas de las reacciones al chat

La representante María Fernanda Carrascal, quien ha sido criticada por Miranda le envió un mensaje: “Pero salúdalo, Katherine Miranda, al fin y al cabo él es el ministro del Interior y tú eres una congresista. Siempre las cartas por encima de la mesa”.

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, compartió la imagen del chat y lanzó una crítica contra la bancada independiente de mujeres: Las “feministas” que critican a las feministas del Pacto".

Las “feministas” que critican a las feministas del pacto 🤡 https://t.co/rXyK3N6rSc pic.twitter.com/4LnvNowH5S — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) March 2, 2025

