“En el Chocó no sabemos dónde están las minas antipersona”: gobernadora Córdoba

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aseguró que es bueno su diálogo con el presidente Gustavo Petro.
¿Cómo está la situación humanitaria en Chocó?
El país conoce la situación tan grave a nivel humanitario que vive el Chocó. El país conoce nuestro dolor al liderar las tasas de confinamiento y desplazamiento. Han sido más de nueve paros armados en estos dos años; han sido miles y miles de familias a las que tenemos la obligación de responderles y atender desde lo humanitario. Hemos tenido crisis muy graves, lo cual tiene que abrir la conciencia del país. Pero Chocó quiere cambiar de ser víctima a ser el autogestor de su desarrollo y de...
