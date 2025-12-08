“En el Chocó no sabemos dónde están las minas antipersona”: gobernadora Córdoba

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aseguró que es bueno su diálogo con el presidente Gustavo Petro. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Cómo está la situación humanitaria en Chocó?

El país conoce la situación tan grave a nivel humanitario que vive el Chocó. El país conoce nuestro dolor al liderar las tasas de confinamiento y desplazamiento. Han sido más de nueve paros armados en estos dos años; han sido miles y miles de familias a las que tenemos la obligación de responderles y atender desde lo humanitario. Hemos tenido crisis muy graves, lo cual tiene que abrir la conciencia del país. Pero Chocó quiere cambiar de ser víctima a ser el autogestor de su desarrollo y de...