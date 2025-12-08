Logo El Espectador
Política
“En el Chocó no sabemos dónde están las minas antipersona”: gobernadora Córdoba

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, advirtió que en su departamentos no se sabe a ciencia cierta dónde están las minas antipersona y que eso representa un riesgo latente a nivel urbano y rural. Dijo que su relación institucional con el presidente Gustavo Petro es buena y habló de cómo podrían darse espacios más amplios de desarrollo.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
08 de diciembre de 2025 - 01:02 p. m.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, aseguró que es bueno su diálogo con el presidente Gustavo Petro.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Cómo está la situación humanitaria en Chocó?

El país conoce la situación tan grave a nivel humanitario que vive el Chocó. El país conoce nuestro dolor al liderar las tasas de confinamiento y desplazamiento. Han sido más de nueve paros armados en estos dos años; han sido miles y miles de familias a las que tenemos la obligación de responderles y atender desde lo humanitario. Hemos tenido crisis muy graves, lo cual tiene que abrir la conciencia del país. Pero Chocó quiere cambiar de ser víctima a ser el autogestor de su desarrollo y de...

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
