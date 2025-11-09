Logo El Espectador
Arrancó el pulso de los clanes por controlar el Congreso: así se mueven en las regiones

Los grandes caciques políticos ya encendieron sus maquinarias para retener y ampliar su poder en el Legislativo. Alianzas, divisiones y traiciones son el común denominador en un escenario que pasa inadvertido ante la disputa presidencial.

Redacción Política
09 de noviembre de 2025 - 01:05 a. m.
Los expresidentes César Gaviria y Álvaro Uribe; el exvicepresidente Germán Vargas Lleras; la senadora Nadia Blel; el empresario Fuad Char y hasta el presidente Gustavo Petro dan movimiento a sus clanes y fuerzas políticas regionales para acaparar poder en el Congreso.
Foto: El Espectador

Las grandes estructuras políticas de las regiones reactivaron sus estructuras proselitistas en un escenario que ha sido acaparado por la disputa presidencial que se juega, principalmente, en dos bandos. Desde las ya conocidas castas políticas que se pasean por la costa Caribe hasta un abanico de contendientes en regiones como Santander, Valle del Cauca y Bogotá, se busca asentar un poderío en el Congreso, en un pulso que a partir del 8 de noviembre iniciará de manera formal con las inscripciones de candidatos para el período 2026-30.

Por Redacción Política

