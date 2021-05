El congresista citante, Edward Rodríguez, acusa a la alcaldesa de Bogotá de mentirle a la ciudadanía, mientras que los defensores de López aseguran que el Congreso no tiene competencia para hacer control político a los alcaldes.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, había sido citada el pasado 12 de mayo a un debate de control político en la Cámara de Representantes para que explicara cómo ha sido el manejo de la epidemia del nuevo coronavirus en la capital de la República. La citación fue hecha por el representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, y quien hace parte de la bancada de Bogotá en esa corporación.

Sin embargo, este miércoles se conoció un documento firmado por William Mendieta Montealegre, secretario jurídico distrital, en el que, en pocas palabras, declina la citación a control político que se le hizo a la mandataria de Bogotá argumentando que, por la naturaleza de las preguntas realizadas en el cuestionario, que “hacen referencia a temas del ámbito local”, la Cámara de Representantes no tiene la competencia para hacer el control político.

“Al respecto debo manifestar que, una vez revisadas las 38 preguntas elaboradas por el citante, a juicio de esta Secretaría, las mismas hacen referencia a temas del ámbito local, cuya competencia de control político corresponde exclusivamente al Concejo de Bogotá tal y como lo ha expresado la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades en especial en la sentencia C-518 de 2007”, señala la comunicación.

Según el secretario jurídico de la alcaldesa López, “resulta necesario precisar que, por el objeto y contenido de las preguntas formuladas en el cuestionario de citación, la dirección y coordinación en la prestación de los servicios de salud, seguridad y movilidad, según el Acuerdo Distrital 257 de 2006, son competencia de las respectivas Secretarias Distritales, razón por la cual su control político lo ejerce el Concejo de Bogotá”.

Es decir, para la Alcaldía, la Cámara de Representantes, en esta ocasión, no tendía velas en ese entierro. “Es deber tanto de la Cámara de Representantes, como de la Alcaldía Mayor de Bogotá, velar porque la competencia de adelantar control político por parte del Concejo de Bogotá no se vea invadida por las citaciones que realicen los miembros del Congreso de la República y evitar de este modo se inobserve tanto la autonomía territorial contemplada en la Constitución y la Ley 136 de 1994 con sus posibles consecuencias de índole disciplinario”.

Esa respuesta fue la iniciadora de las tensiones que este miércoles se vivieron en el Congreso de la República, que, valga aclarar, sesiona de manera remota. “La alcaldesa Claudia López no quiere darle la cara a la ciudadanía. Acaba de radicar una carta en donde se excusa para ir al debate de control político. ¿A qué le tiene miedo, alcaldesa? ¿A que descubramos el mal manejo que ha tenido en el coronavirus o a que nosotros develemos algunos contratos que serán investigados por la Fiscalía y por la Procuraduría o a que le digamos las cosas por su nombre, que es que usted le entró la administración a la clase política de Bogotá?”, dijo el representante uribista.

Según Rodríguez, el argumento que dio la Alcaldía de Bogotá para no asistir a dicho debate de control político termina por ser un “cuento chimbo”, toda vez que, dice, la Cámara puede citar a funcionarios públicos cuando se tratan temas de interés nacional, como lo es el nuevo coronavirus, y más si hay recursos de la nación de por medio. “El Gobierno Nacional le ha dado más de medio billón de pesos. Ella perfectamente sabe que le está mintiendo a la ciudadanía y eso es lo que más me indigna”, comentó el congresista. Los temas sobre los que se tenía planeado consultar a López en el debate de control político son tres: el manejo de la pandemia del nuevo coronavirus en Bogotá, la política social al respecto y la política de reactivación económica.

Varios congresistas del partido de gobierno también reprocharon la respuesta de la Alcaldía de Bogotá ante la citación. “Bogotá es la capital del país y merece seriedad en su manejo, también un alcalde que no evada al Legislativo. El Congreso sí tiene competencia para citarla a usted. Deje de creer que está por encima de todo y piense en el bien común”, escribió en Twitter el representante Álvaro Hernán Prada, también del Centro Democrático.

Desde la otra orilla, representante y senadores de la oposición y de partido independientes cerraron filas alrededor de la alcaldesa. Ante la plenaria de la Cámara, congresistas del Partido de la U, Alianza Verde, Decente y FARC dejaron una constancia en la que calificaron la citación a control político a López como una “cortina de humo para desviar la responsabilidad del Gobierno”.

“En momentos en que por cuenta de la imprevisión del Gobierno que dejó a millones de colombianos con hambre en medio del confinamiento, —con subsidios misérrimos, insuficientes e insostenibles que obligaron a la gente a salir a la calle—, cuando además el Gobierno hizo trizas la cuarentena abriendo la economía desde el 27 de abril de 2020 a ciegas con las consecuencias que desafortunadamente se empiezan a ver en el aumento de casos y de mortalidad por la pandemia, la bancada de gobierno pretende desviar la responsabilidad citando a debate a la alcaldesa de Bogotá y seguramente luego a otros alcaldes”, dice la constancia.

Para los defensores de la alcaldesa López, se quiere montar una “narrativa engañosa” en la que el presidente Duque ha hecho todo bien, a pesar de que se empieza a incrementar el número de contagios en las regiones y la crisis económica y social estallará en las manos de los mandatarios locales. “Duque se lava las manos, le suelta la responsabilidad a los mandatarios locales pero sin entregarles ni un solo peso, ni recursos, ni instrumentos para atender la crisis justo en el momento en que la situación sanitaria y económica empeora por haber desperdiciado los más de dos meses de esfuerzo de los colombianos en el confinamiento”, agrega el documento.

También acusan al primer mandatario de no lograr “garantizar el alimento para los colombianos informales, pobres y vulnerables en cuarentena, sino que tampoco giró un solo peso de emergencia para la adecuación hospitalaria y extra hospitalaria y ahora pretende que el problema lo resuelva los alcaldes”.

Por último, aseguraron que los alcaldes no son sujetos de control político por parte del Congreso. “Es una cortina de humo para que los colombianos no cuestionen la imprevisión, lentitud y la falta de decisiones oportunas para atender las necesidades de los colombianos por parte del gobierno nacional. Solo para citar un ejemplo, después de todos los anuncios y los billones que recogieron para el Fondo de Emergencia no ha llegado aún el primer de los ventiladores prometidos”.

Citando el auto 308 del 29 de julio de 2015, de la Corte Constitucional, “el Congreso de la República puede ejercer control político sobre alcaldes y gobernadores, pero tal control puede recaer solamente sobre asuntos de interés nacional y no de carácter meramente local” y que en dichos escenarios la potestad del control político queda en manos de los concejos y las asambleas.

Este episodio podría abrir un nuevo debate jurídico sobre la competencia que tiene el Congreso de la República para hacer control político a temas locales, sobre todo si hay recursos de la nación en los temas que se tratan. De hecho, muchos les han sacado en cara a varios congresistas de la oposición los debates de control político hechos en el pasado al exalcalde Enrique Peñalosa por el tema del metro de Bogotá.