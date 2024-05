Claudia López también renuncia a la Alianza Verde tras escándalo en la UNGRD

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, sería candidata presidencial en 2026. Foto: Alcaldía

Este 6 de mayo, dos de las figuras más visibles de la Alianza Verde abandonaron su partido luego de que se conocieran los presuntos hechos de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), que involucrarían a varios funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, así como a dos militantes del Verde: Sandra Ortiz e Iván Name.

En la tarde del lunes el cofundador de la colectividad, Antanas Mockus, hizo formal su renuncia a través de una carta a la Dirección Nacional. Y tan solo una hora después lo mismo hizo la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

“Me sumo a lo expresado por el profesor Antanas Mockus y me retiro junto a él del Partido Verde”, fueron las palabras de la también exsenadora, quien suena como posible candidata presidencial en el proceso electoral de 2026. Así pues, a partir de este lunes, la exalcaldesa está sin partido formal para su eventual campaña.

Según contó López, llegó al partido “con la ola Verde, que nos inspiró a millones de ciudadanos a entrar a la vida y el servicio público. Me voy porque terminó cooptado y controlado por una minoría petrista que no representa ni honra los valores, prácticas y principios que he defendido y practicado en mi vida”, dijo.

La Alianza Verde ya había solicitado una “pronta y rigurosa investigación por parte de las autoridades para determinar la veracidad de lo dicho” en contra de Ortiz y Name, presidente del Senado. Ambos serán sujetos a una investigación formal del Consejo de Control Ético del partido.

Hace tiempo que en el Partido Verde hay una profunda fragmentación, por lo que suena una posible escisión, que terminaría con la salida de más miembros y la división formal de la colectividad.

“En el Partido Verde, diría yo, necesitamos estar en la independencia y muy probablemente esto va a terminar en una escisión. Ojalá una escisión en donde se respete que quienes practicamos la política de las convicciones podamos estar por fuera de este gobierno”, dijo por su parte la representante del Verde, Carolina Giraldo.

