Claves para entender las denuncias sobre OCAD Paz tras debate de control político

Los contratos habrían sido entregados por los municipios de San Diego, La Paz, La Jagua de Ibirico y Fonseca (Cesar).

Durante la plenaria de la Cámara de Representantes para el control político sobre los recursos OCAD Paz, llevada a cabo ayer, 7 de septiembre, la representante Cathy Juvinao (Alianza Verde) expuso sus reparos frente a este posible nuevo caso de corrupción.

Según lo expuesto por varios congresistas y ya denunciado por algunos medios de comunicación locales del Cesar como el diario “El Periódico”, de Valledupar, durante el gobierno de Iván Duque se desviaron recursos destinados a la inversión en proyectos para los municipios más golpeados por el conflicto.

Aunque son varias las zonas a lo largo del país que estarían salpicadas por los casos de corrupción, durante el debate en la Cámara, fue expuesto el caso particular del departamento del Cesar, que, según una investigación hecha por Juvinao, fue el departamento que más recibió recursos para la paz con $700 mil millones, seguido por Antioquia, Nariño y Caquetá.

La investigación indica que una parte de los recursos de OCAD Paz fueron dados en contrataciones entregadas “a dedo” a empresas privadas en el César. Adicionalmente, dice que las obras, para lo que estaban destinados esos recursos, están estancadas.

De acuerdo con lo expuesto por Juvinao y su equipo, estas empresas serían Fondo Mixto Para La Promoción del Deporte y La Gestión Social y Comfacesar. “Esta empresa celebró contratos a dedo por $87.868 millones”, se asegura en la investigación.

Los contratos habrían sido entregados por los municipios de San Diego, La Paz, La Jagua de Ibirico y Fonseca (Cesar), en donde también estarían presuntamente salpicados sus alcaldes y el representante Alfredo Ape Cuello (Partido Conservador), quien también ha sido relacionado con otros casos de corrupción como el de Odebrecth y con casos de parapolítica.

Precisamente, durante el debate de control político hubo un cruce de palabras entre Ape Cuello y Juvinao, pues la representante de Alianza Verde no solo le pidió que dijera cuál es su papel en medio de la desviación de los recursos, sino que también se refirió a él como machista y misógino.

“Tengo que decirle a la doctora Juvinao que cuando ella se acuerda de mí, pone la canción vallenata Tarde lo conocí, de Patricia Teheran. Yo quiero decirle que la representante tiene una psiquiátrica obsesión conmigo desde hace varios años”, dijo Ape Cuello en medio de la plenaria.

Frente a la declaración dada por el representante, Juvinao lo llamó “machito, politiquero, cobarde”, y contó que la está acosando judicialmente. “Ayer fue a mi oficina con carita de regañado y me dijo que por qué no nos hacíamos amigos, que por qué no lo conocía mejor. Yo le dije que no y que no me interesa ninguna amistad con él; que iba a sostener mis denuncias”, dijo.

Los recursos para la paz en el Cesar estaban destinados a la construcción de viviendas para población afectada por el conflicto y en condición vulnerable, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los proyectos estarían detenidas y serían pocos los avances.

Según algunos habitantes, que estarían afectados con la presunta corrupción alrededor de estos proyectos, habría un “maquillaje y están haciendo un trabajo superficial, con el fin de pagar favores políticos”.