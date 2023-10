CNE dejó en firme las candidaturas de Dilian Francisca Toro, Horacio José Serpa y otros

Los candidatos Dilian Francisca Toro, a la Gobernación de Valle; Horacio José Serpa, a la Alcaldía de Bucaramanga y Alejandro Char, a la Alcaldía de Barranquilla. Foto: Archivo Particular

A diez días de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa resolviendo demandas que buscan tumbar las candidaturas de algunos de los aspirantes a los cargos del nivel territorial, aun cuando los tarjetones electorales ya fueron impresos.

Tan solo ayer, llegó una nueva denuncia que busca bajar de la contienda a Alejandro Eder por la Alcaldía de Cali. Esa solicitud, hecha por el representante Alejandro Ocampo del Pacto Histórico, todavía no ha sido estudiada, por lo que Eder sigue firme en campaña.

El Espectador le explica quienes continúan en la contienda y quienes definitivamente ya no van. De acuerdo con el CNE recibieron 3.500 solicitudes de revocatoria de candidaturas, entre las que ya han resuelto varias que dejaron fuera de la contienda a Samuel Santander Lopesierra, Oneida Pinto y Carmen Patricia Caicedo, que no participarán tras revocárseles su candidatura.

Hay casos más difusos, como el de Rodolfo Hernandez, a la Gobernación de Santander, y Tulio Gómez, a la Gobernación del Valle, pues aunque el CNE revocó sus candidaturas, en el primer caso, no ha sido resuelto un recurso de reposición y en el segundo, su campaña dice que la organización electoral pasó por encima derechos del candidato y que tienen otros procesos legales que les permiten estar en campaña.

Así las cosas, estos dos siguen montados en la contienda por ahora y serán receptores de votos, pues están a la espera de que sean resueltos otros recursos para salvar su inscripción. Hay que decir que en el caso de Hernández, estaría inhabilitado por sanciones disciplinarias y Gómez por haber firmado un contrato un año antes de la elección entre la Alcaldía de Cali y el equipo de fútbol del que es accionista, el América de Cali.

Sobre Alejandro Eder, el CNE no ha resuelto nada, por lo que su candidatura también sigue en firme. Y es que en el Valle, son varios los que ha tenido líos con posibles inhabilidades. Otra fue la de la candidata a la Gobernación Dilian Francisca Toro, quien se salvó y su candidatura sigue en firme por ahora, luego de que el CNE negara una demanda para revocar su inscripción.

De acuerdo con el demandante, Toro incurrió en causal de inhabilidad por cuanto habría gestionado y ejecutado recursos públicos en su condición de directora única del Partido de la U un año antes de las elecciones, pues los partidos reciben financiación estatal, entre las fuentes, por reposición de votos. No obstante, el CNE no encontró mérito. Pese a eso, el demandante quiere insistir y el caso tendrá una segunda instancia.

Otra candidatura que estaba en vilo era la de Horacio José Serpa, hijo del exgobernador de Santander y excongresista, Horacio Serpa, para la Alcaldía de Bucaramanga. La demanda argumentaba que Serpa no cumplía con las calidades, pues no había residido en el municipio el año anterior a la elección, que es un requisito legal. No obstante, según el CNE, el candidato no habría infringido la norma.

En Santander también se mantiene en firme las candidaturas de Juvenal Díaz Mateus y de Héctor Mantilla a la Gobernación de Santander.

Por otro lado, el pasado 18 de octubre el CNE también decidió no revocar la candidatura de Alejandro Char a la Alcaldía de Barranquilla, por supuestamente estar inhabilitado por haberse beneficiado de un contrato con el Banco Serfinanza, del que es accionista, y el Área Metropolitana de Barranquilla. Así, su aspiración sigue en firme.

