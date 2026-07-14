CNE entregó las credenciales a los 103 senadores elegidos para el período 2026-2030

CNE entregó credenciales a los senadores del periodo 2026-2030. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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A una semana de la posesión del nuevo Congreso en el Capitolio, los 103 senadores que ocuparán esos asientos recibieron sus credenciales este 14 de junio por parte del Consejo Nacional Electoral. En la ceremonia también recibieron la credencial algunos representantes a la Cámara por el Chocó y del estatuto de oposición.

Entre los asistentes estuvieron las dos bancadas más grandes: el Pacto Histórico y el Centro Democrático. El primer partido tiene 25 escaños y a esos se suma el que asigna el Estatuto de la Oposición, en el que estará Iván Cepeda, quien sacó la segunda mayor votación de la contienda presidencial de este 21 de junio. La segunda colectividad obtuvo 17 curules y sumó cinco con respecto a la actual.

El Partido Liberal obtuvo 13 escaños, el Conservador tuvo 10 —en esa bancada estaría el actual representante Wadith Manzur, investigado y preso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)— y el Partido de la U quedó con ocho. Eso sí, todos enfrentaron una reducción en el número de curules, como Cambio Radical, que quedó con siete.

También estuvo presente el partido que liderará la coalición de Gobierno en el ejecutivo, Salvación Nacional, que volvió al Congreso y aseguró cuatro asientos en el Senado. Estarán ocupados por Enrique Gómez, Sara Castellanos, Germán Rodríguez, a los que se sumó tras el escrutinio John Alejandro Bermeo, denunciado ante la Fiscalía por presuntas agresiones físicas y abuso sexual; que él negó haber cometido.

Sin embargo, hay otros puestos que serán claves para la disputa por los votos entre oficialismo y oposición. Allí entrar a jugar las coaliciones. Ahora Colombia quedó con cinco escaños: tres para el MIRA, uno para Dignidad & Compromiso y uno para el Nuevo Liberalismo. La Alianza por Colombia quedó con 11: Alianza Verde alcanzó cinco, ASI logró cuatro, el Partido Demócrata quedó con uno y otro quedó en manos de En Marcha.

Además, las últimas curules en entregarse fueron las de la circunscripción nacional por comunidades indígenas fueron elegidos el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) donde cada senador recibió una curul.

A esta lista se sumaron los dos representantes a la Cámara por el Chocó, Omar Francisco Vilda y Astrid Sánchez; estas dos se encontraban en disputa, pero fueron definidas antes de la ceremonia. En esta corporación también fue entregada la del Estatuto de Oposición que le pertenece a Aida Quilcué, compañera de fórmula de Cepeda, quien ocupará ese puesto.

Pero la circunscripción en Cundinamarca y las especiales afro e indígena están en veremos. En la primera son siete curules, pero existe una fuerte pelea entre movimientos por el último lugar: la coalición Centro Democrático y Mira, Cambio Radical y el Partido Liberal. Precisamente este lunes, la coalición emitió un comunicado para denunciar supuestas irregularidades en el proceso de escrutinio por parte del CNE.

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