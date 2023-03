CNE otorga personería a tres partidos nuevos: el de Quintero, Pastrana y exEPL

A los candidatos presidenciales les pagan, por cada voto, 3.126 pesos en primera vuelta y 1.156 pesos en la segunda. Foto: Camilo Rodríguez - CNE

La explosión de partidos políticos sigue. En la sala plena de este miércoles, el Consejo Nacional Electoral (CNE) les dio personería a tres nuevas colectividades. Se trata de Independientes (movimiento de Daniel Quintero), Nueva Fuerza Democrática (movimiento de Andrés Pastrana) y Esperanza, Paz y Libertad (partido nacido del proceso de paz con EPL).

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

En total eran cuatro los movimientos cuyo futuro se decidía en la discusión de este miércoles de los magistrados del CNE, el único que no recibió personería fue la colectividad del parapolítico Mario Uribe, Colombia Democrática, que también había pedido que se le devolviera el estatus de partido.

De esta forma, el país pasó oficialmente a tener más de 28 partidos, lo que implica un aumento vertiginoso de personerías. Antes de los fallos de la Corte Constitucional sobre el Nuevo Liberalismo y la Colombia Humana, el país tenía alrededor de 14 partidos, ahora son el doble. En cierta medida, el país está regresando al panorama político previo a la reforma política del 2003, cuando había más de 60 colectividades dadon avales y apareciendo en el tarjetón.

Las solicitudes estudiadas este miércoles tenían distinto enfoque. Por un lado, estaban los pedidos fundamentados en haber sufrido violencia política, basados en el fallo del Nuevo Liberalismo. En esta primera categoría estaban los pedidos de Nueva Fuerza Democrática, Colombia Democrática, y Esperanza, Paz y Libertad. Como se dijo anteriormente, de este grupos, el único que no se le aceptó la solicitud fue el vinculado a la parapolítica.

Puede ver: Estos tres movimientos políticos recibirían la personería juridica por el CNE

En cuanto al partido Nueva Fuerza Democrática, la argumentación para ser reconocido nuevamente como partido fue que sufrieron persecución por parte del narcotráfico. No solo hicieron mención del secuestro de Andrés Pastrana por parte de Pablo Escobar, sino que hicieron resaltaron directamente la entrada de dineros del cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper en 1994. Supuestamente esta era una muestra de las acciones del narcotráfico en su contra.

En cuanto a Esperanza, Paz y Libertad, es preciso señalar que dicho partido nació de los acuerdos de paz con el EPL. Su primera participación en política fue en la Asamblea Constituyente de 1991, donde tuvieron dos representantes: Jaime Fajardo y Darío Mejía. Luego alcanzaron a acumular un importante poder en Antioquia y Córdoba, zona en la que operaban y ganaron alcaldías y curules en consejos y Asambleas. Sin embargo, sufrieron persecución por parte de las disidencias del EPL que siguieron en las armas y las guerrillas del ELN Y FARC. Cerca de 200 cuadros políticos y exguerrilleros fueron asesinados como parte de este exterminio.

En la segunda categoría de solicitudes estaba la del equipo de Daniel Quintero, Independientes. Este hizo el pedido fundamentado en la determinación que le dio la personería a En Marcha, partido de Juan Fernando Cristo, reconocimiento que se le otorgó el 16 de diciembre de 2022.

Puede ver: ¿Se está gestando una nueva “partiditis” en Colombia?

Los argumentos de ese fallo eran que dicho grupo ciudadano hizo parte de la Coalición Centro Esperanza y sacó dos curules, por lo que debía haber igualdad de condiciones y también otorgarse personería como los otros partidos de dicha lista que tuvieron candidatos elegidos. Esa argumentación fue la misma que usó Independiente para su solicitud, pues dijeron que un senador y un representante de su movimiento fueron elegidos por el Pacto Histórico, por lo que también debían ser reconocidos como partido.

El reconocimiento de dichas personerías es de suma importancia, pues llegan en plena etapa preelectoral. En el caso de Andrés Pastrana, este se había distanciado del Partido Conservador por su adhesión a gobierno, por lo que puede recoger ese sector “godo” que no se siente a gusto con el petrismo. En el caso de Quintero, este ya ha tejido una serie de candidaturas con las que podría tener alcance nacional en las próximas elecciones. Los únicos que han dicho no tener un claro interés electoral son los de Esperanza, Paz y Libertad, que buscaban el reconocimiento de víctimas como ocurrió con la UP.