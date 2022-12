CNE otorgará personería jurídica a Fuerza Ciudadana

Fuerza Ciudadana se quemó con menos de 670.000 votos en las pasadas elecciones al Congreso. Foto: Cortesía

El movimiento Fuerza Ciudadana se convierte en partido político. Este jueves, se conoció que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgará la personería jurídica a la colectividad del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo.

Fuerza Ciudadana se quemó durante las pasadas elecciones al Congreso. El 13 de marzo pasado, día en el que los colombianos fueron a las urnas, el movimiento de Caicedo fue uno de los grandes perdedores: sacó menos de 670.000 papeletas, por lo que no alcanzó el umbral para hacerse a la personería jurídica por medio del voto popular.

Pero, cabe recordar, que así esto haya pasado, uno de sus candidatos al Senado se consolidó como una de las votaciones más altas: se trató de Gilberto Tobón, que logró 170.000 sufragios, pero no obtuvo curul justamente porque su partido en general no logró mayores apoyos. Ahora Tobón se perfila para competir por la Alcaldía de Medellín.

Ahora el CNE decide a su favor. La entidad le confirmó a El Espectador esta información, pero no se ha hecho oficial porque los magistrados aún no han firmado la resolución que respalda al nuevo partido. No obstante, tener personería jurídica le dará luz verde a la colectividad para que participe en las elecciones regionales del próximo año y así pueda otorgar avales a candidatos que aspiren a gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos municipales.

“Fuerza Ciudadana ha crecido gracias al respaldo y el apoyo de las minorías que por primera vez fueron tomadas en cuenta. Iniciamos con un cambio y hoy lo vemos reflejado con la personería jurídica que nos reconoce como partido político”, celebró la organización política.

