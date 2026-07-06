Los procesos que están pendientes en el CNE: revelarán los escrutinios de Senado

Audiencia de Escrutinio Nacional a cargo de Cristian Ricardo Quiroz Romero, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de finalizar las elecciones presidenciales segunda vuelta Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra definiendo los detalles finales de varios procesos clave que llevan algunas semanas en los escritorios de los magistrados de esta órgano y que deben tener respuesta, a más tardar, esta semana. Son por lo menos seis expedientes que comprometen, entre otras cosas, la conformación final del Congreso.

Y es que tras cinco meses de las elecciones legislativas, aún persisten dudas sobre algunos rostros que ocuparán una curul en el Capitolio durante los próximos años. De hecho, uno de esos refiere al último puesto en el Senado que está en disputa por tres partidos y que podría modificar, en cierta medida, las fuerzas en esta rama.

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De los 103 senadores que tendrán asiento en esa corporación, queda en disputa una de esas sillas entre los partidos de Salvación Nacional, La U y la Alianza Verde. De hecho, es el primero de esos partidos el que parte con ventaja y que tendría a Alejandro Bermeo como su cuarto congresista en la Cámara alta. La U, en tanto, mantiene la disputa por el mismo asiento, pero se debe dirimir una diferencia entre José Alfredo Gnecco y Juan Felipe Lemus Uribe. Por último serían los verdes que, mirando esa contienda, buscan posicionar a Carlos Eduardo Enriquez.

Pero es que esa disputa también existe en las cámaras territoriales. A la fecha, el CNE no ha logrado declarar las elecciones en los departamentos de Chocó y Cundinamarca en donde la diferencia, según han señalado magistrados de ese organismo, es estrecha. Las audiencias, aunque se han realizado, no han llegado a buen puerto en los últimos meses.

Estos tres expedientes deben ser emitidos en las próximas horas, puesto que las sesiones en el Congreso se reanudarán el próximo 20 de julio y ninguna de las dos corporaciones se encuentra completa. Es más, aún no se han emitido las credenciales para la totalidad de congresistas, proceso que debe desarrollarse ante de esa jornada.

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