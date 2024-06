Cocaleros del Catatumbo anuncian paro por incumplimientos del Gobierno

Foto: EFE - Mario Caicedo

Los cocaleros y campesinos del Catatumbo, en Norte de Santander, amenazaron una vez más con salir a paro. En los últimos meses, el Gobierno ha liderado varias jornadas de diálogo de cara a la construcción de un pacto por el mejoramiento de la calidad de vida en la región.

No obstante, ante la crisis cocalera en el país y los que denuncian serían los incumplimientos del Gobierno Nacional, se pararon de la mesa y aseguraron que no esperarán más. Por eso, anunciaron paro en los próximos dos días si no reciben una respuesta clara del Gobierno.

De hecho, una de las políticas que se anunció con la Agencia de Renovación del Territorio fue la asignación de recursos por más de 33.000 millones de pesos para la construcción de la Universidad Nacional del Catatumbo, entre otras iniciativas de infraestructura.

(Lea: “Velasco explicó objetivo del ‘Gabinete de Paz’ y negó que se relacione con constituyente”)

Pero el incumplimiento de otros compromisos con las familias cultivadoras de coca, que implican soluciones para la crisis alimentaria y para la sustitución, serían el detonante. Por eso, anunciaron paro y bloquean la vía que comunica a Tibú con Cúcuta. Le dieron al Gobierno un plazo de 48 horas para que hayan soluciones reales. En la zona se encuentra la viceministra de Diálogo Social, Lilia Clemencia Solano.

En los últimos meses el programa de sustitución de cultivos ha venido siendo el centro de varios problemas y cuestionamientos, que recaen especialmente sobre la Dirección de Sustitución, por la baja ejecución presupuestal de la entidad.

De hecho, esa fue la razón por la que el pasado 20 de abril salió Felipe Tascón como director, y asumió en el cargo Gloria Miranda, quien se venía desempeñando como directora de política de drogas en el Ministerio de Justicia. Tascón dejó la cartera en medio de una ejecución del 5,8 % del presupuesto en el 2023.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.