Código Electoral: acuerdo para desbaratar el quórum frustró otra vez el debate

La discusión estaba programada para las 9:00 a.m. y fue corrida para las diez. Aun así no logró el quórum decisorio.

La Comisión Primera del Senado estuvo vacía nuevamente esta mañana, al recinto solo asistieron siete congresistas de los 21 que la conforman. Así las cosas, otra vez fue aplazado el debate sobre la reforma al Código Electoral, que ha causado polémica en varios partidos, incluyendo en algunos que se declararon Gobierno.

Ni siquiera se presentaron en el recinto los senadores del partido oficialista, el Pacto Histórico. Cabe recordar que el proyecto fue presentado por el ejecutivo, en cabeza del ministerio de Interior, presidido por Alfonso Prada.

“Es muy llamativo que este proyecto es del Gobierno y la bancada oficial no está. Eso demuestra que la unidad por el cambio empieza a flaquear”, dijo el senador David Luna, del partido Cambio Radical.

Sin embargo, sí asistieron los coordinadores ponentes y estuvo el ministro Prada y el viceministro Gustavo García. La discusión quedó aplazada para el próximo 7 de diciembre, según lo informo el presidente de la comisión, el senador Fabio Raúl Amín, del Partido Liberal.

La mayoría de las críticas tienen que ver con que, de acuerdo con varios congresistas, el tramite se ha hecho de forma atropellada y que se quiere discutir de “afán”; igualmente hay dudas respecto a su pronta aplicación en las elecciones regionales de 2023 y la injerencia del actual registrador Alexander Vega, lo que ha generado desconfianza.

Por eso, varios congresistas acordaron no asistir al debate, lo que frustraría y aplazaría la discusión. Efectivamente, así fue. Quienes más promovieron esa estrategia fueron los senadores Ariel Ávila, Jonathan Ferney Pulido (Alianza Verde) y Humberto de la Calle, así como la oposición, en cabeza de Paloma Valencia en la Comisión Primera.

Ayer y hoy rompimos el quórum sobre el Código Electoral.



Es una decisión política para defender la democracia.#ComisiónPrimera pic.twitter.com/C163mxK2G9 — Ariel Ávila (@ArielAnaliza) November 30, 2022

“No nos vamos a dejar presionar del cuestionado registrador Alexander Vega. Lo sentimos pero la democracia de Colombia está primero y esta reforma al Código Electoral tiene serios cuestionamientos, artículos peligrosos. La cura no puede salir peor que la enfermedad”, dicen.

Igualmente, el senador Ariel Ávila aseguró que seguirán en desacuerdo con el trámite si la discusión no se da hasta marzo del próximo año, 2023. Así mismo piden que el nuevo Código, de ser aprobado, no sea aplicado en la regionales de octubre.

Respecto a esas dudas, el senador y coordinador ponente del proyecto, Alfredo Deluque (Partido de la U), les contradijo y dijo que “entiendo que existan muchas prevenciones contra el registrador Alexander Vega, pero, de algo que estoy convencido es que nos va a beneficiar”. Agregó que Vega no implementaría ese Código porque ya no será registrador en un año.

Por su parte, Alfonso Prada señaló que, contrario a lo que han dicho varios legisladores, el Gobierno no tiene afán. “Demos el tiempo para que se tramite el proyecto; aquí nos tenemos la intención de ‘ferrocarrilear’ la votación”.

Romper el quórum, ¿una estrategia antidemocrática?

Si bien no hubo debate del Código Electoral, la discusión que sí se presentó fue por la estrategia que usaron los congresistas: no asistir para que no hubiese quórum decisorio, aplazar la discusión y desgastarla.

Frente a los cuestionamientos de quienes sí estuvieron en el recinto, que argumentaron que la democracia se hace discutiendo y no con el ausentismo; Ariel Ávila dijo que “estamos protegiendo la democracia, rompimos el quórum y eso es legítimo para proteger la institucionalidad en este país”.

“Esto solo demuestra ausentismo, pero no discusión en la comisión. Una práctica como dañar el quórum podría volver a presentarse de ahora en adelante y eso no me parece. En doce años nunca había visto un ausentismo programado y sistemático”, dijo Germán Blanco, del Conservador.