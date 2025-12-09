Logo El Espectador
Estas son las apuestas de partidos mayoritarios y varios candidatos por una tajada de poder en 2026

Este 8 de diciembre se venció el plazo para presentar listas a Senado y Cámara. Carolina Corcho, Andrés Forero, Carlos Motoa, David Barguil, Lidio García y, entre otros, Juan Felipe Lemus están en la baraja. Sergio Fajardo descartó ir a una consulta en marzo.

Redacción Política
09 de diciembre de 2025 - 11:03 a. m.
Carolina Corcho (Pacto Histórico), Andrés Forero (Centro Democrático), Carlos Motoa (Cambio Radical), David Barguil (Partido Conservador), Lidio García (Partido Liberal) y Juan Felipe Lemus (Partido de La U) son las cabezas de lista al Senado de algunos partidos.
Foto: El Espectador

El grueso de partidos y varios de los candidatos que han expresado su intención de disputar la jefatura del Estado en 2026 tenían un acuerdo en torno a que el paso necesario para tender los puentes de alianzas era la conformación de las listas a Senado y Cámara. Y para culminar este último proceso, que se dirimirá en urnas el próximo 8 de marzo junto con las consultas previas a las presidenciales, había un límite hasta fin de semana.

En efecto, la Registraduría tuvo abiertas sus sedes y canales digitales hasta las 6 de la tarde de este 8 de...

Por Redacción Política

micorriza(d243q)Hace 43 minutos
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
