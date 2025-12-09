Estas son las apuestas de partidos mayoritarios y varios candidatos por una tajada de poder en 2026

Carolina Corcho (Pacto Histórico), Andrés Forero (Centro Democrático), Carlos Motoa (Cambio Radical), David Barguil (Partido Conservador), Lidio García (Partido Liberal) y Juan Felipe Lemus (Partido de La U) son las cabezas de lista al Senado de algunos partidos. Foto: El Espectador

El grueso de partidos y varios de los candidatos que han expresado su intención de disputar la jefatura del Estado en 2026 tenían un acuerdo en torno a que el paso necesario para tender los puentes de alianzas era la conformación de las listas a Senado y Cámara. Y para culminar este último proceso, que se dirimirá en urnas el próximo 8 de marzo junto con las consultas previas a las presidenciales, había un límite hasta fin de semana.

En efecto, la Registraduría tuvo abiertas sus sedes y canales digitales hasta las 6 de la tarde de este 8 de...