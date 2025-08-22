No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Colombia reconfigura diálogo regional con sus vecinos en medio de tensiones

El presidente Gustavo Petro mueve el ajedrez diplomático con Nicaragua, Venezuela, Perú y Brasil. El factor de Estados Unidos entró en una ecuación que tiene impacto en la apuesta geopolítica de la Casa de Nariño.

Redacción Política
22 de agosto de 2025 - 02:46 a. m.
Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Daniel Ortega y Dina Boluarte son protagonistas en la región.
Foto: Jonathan Bejarano

La Casa de Nariño, en medio de tensiones generadas con vecinos con alianzas ideológicas –por factores de relación bilateral y otros externos–, está llevando a una reconfiguración de cómo manejar la diplomacia fronteriza. Todo esto, en momentos en que hay una ecuación en la que entra el EEUU de Donald Trump, la Venezuela de Nicolás Maduro y la Nicaragua de Daniel Ortega, con quien se dio el capítulo más reciente.

Aunque el presidente negó haber beneficiado el asilo de Carlos Ramón González, exmano derecha de Petro devenido en prófugo de la...

