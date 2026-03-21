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“Tenemos un proceso electoral con un altísimo nivel de confianza”: Alejandra Barrios

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró que todo el sistema con el que se realizan los llamados a urnas y se consolidan los resultados es robusto. Agregó que las medidas de transparencia que se han adoptado para los comicios de 2019, 2022 y 2026 le garantizan a la ciudadanía que el voto sí es seguro en Colombia. “Tenemos un software de escrutinios que es del Estado y un software de transmisión de datos y de consolidación de resultados que es contratado”, precisó.

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Redacción Política
21 de marzo de 2026 - 01:04 p. m.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró que la ciudadanía puede tener tranquilidad con la transparencia en la información sobre las votaciones en este 2026.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró que la ciudadanía puede tener tranquilidad con la transparencia en la información sobre las votaciones en este 2026.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Al final sí hubo o no diferencias notorias entre el preconteo y el escrutinio en las elecciones de Congreso?

Ya se está en más de un 90 % del proceso de escrutinio. Y nosotros procedimos a hacer un corte al 17 de marzo, que nos da un parte de tranquilidad en la diferencia entre la transmisión y los escrutinios hasta esa fecha. Estamos hablando de 37 mil votos. ¿Eso qué significa? Que para nosotros hay una consistencia muy importante entre la información que se entregó a los ciudadanos el día de las elecciones frente a lo que ha venido...

Por Redacción Política

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samuel diaz florian(77552)Hace 44 minutos
Para esta señora Barrios los cambios y manipulación de votos que luego aparecen con abogados y jueces, le da confianza. Cuan pequeño es su umbral del valor confianza y credibilidad.
Guillermo Zarco Locarno(19476)Hace 1 hora
A esa señora Barrios quien la nombro de directora de la moe y esa que clase de institucion es ?
Drizku(32497)Hace 2 horas
Esta señora está confundida o ciega, o no defiende la democracia, defiende otra cosa. Su discurso contrasta con lo escuchado, visto y experiementado en el escutrinio que se hizo en el reconteo y los votos rescatados del pozo de la pudrición. ¡qué pena! Si eso es confianza, mejor dicho...
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