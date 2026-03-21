“Tenemos un proceso electoral con un altísimo nivel de confianza”: Alejandra Barrios

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aseguró que la ciudadanía puede tener tranquilidad con la transparencia en la información sobre las votaciones en este 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Al final sí hubo o no diferencias notorias entre el preconteo y el escrutinio en las elecciones de Congreso?

Ya se está en más de un 90 % del proceso de escrutinio. Y nosotros procedimos a hacer un corte al 17 de marzo, que nos da un parte de tranquilidad en la diferencia entre la transmisión y los escrutinios hasta esa fecha. Estamos hablando de 37 mil votos. ¿Eso qué significa? Que para nosotros hay una consistencia muy importante entre la información que se entregó a los ciudadanos el día de las elecciones frente a lo que ha venido...