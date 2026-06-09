Comisión de Acusación abrió investigación disciplinar a Petro por participación en política

El presidente Gustavo Petro ha recibido críticas que lo señalan de intervenir en las elecciones presidenciales. Foto: Joel_Gonzalez

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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación disciplinar contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política. El auto, ordenado por la congresista Gloria Arizabaleta (quien también hace parte del triunvirato investigador del expediente de la campaña Petro de 2022), solicitó pruebas a la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación y al Departamento Administrativo de la Presidencia.

De acuerdo con la denuncia, que cita 15 publicaciones de la cuenta personal del mandatario entre 2023 y 2025, los trinos “podrían guardar relación con actividades o controversias de carácter político-partidista”. Como se lee en el documento, “sin constituir por sí mismas un juicio anticipado sobre la responsabilidad del investigado, revisten entidad suficiente para justificar el inicio de la actividad instructiva dirigida a verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer las circunstancias en que estos tuvieron lugar y determinar su eventual relevancia jurídica”.

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Sumado a eso, se solicita a la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación adscrita a la Comisión de Acusación recibir el material recaudado por el despacho para que se verifique su existencia, se valide la correspondencia de las capturas del expediente, identifique los datos asociados a las publicaciones, adopte medidas necesarias para su preservación, registre los archivos, efectúe los registros de custodia y documentación técnica, y rinda informe sobre las actividades realizadas.

Al Dapre se solicita la información sobre qué dependencia, servidores, contratistas o asesores han tenido acceso a la cuenta personal del mandatario, así como los dispositivos que se asocian con su administración y “los protocolos de elaboración, revisión, aprobación, publicación, modificación y eliminación de contenidos” de ese usuario. Incluso, se solicita conocer “las políticas o instrucciones institucionales vigentes sobre uso de redes sociales y participación en política” y los datos de los servidores, contratistas y asesores que integraban los equipos de prensa, comunicaciones y estrategia digital de la Presidencia desde el inicio de su mandato.

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Todo eso se suma a otra solicitud para incorporar “discursos, entrevistas, intervenciones públicas, comunicados oficiales, consejos de ministros, eventos partidistas y demás manifestaciones contemporáneas que permitan establecer el contexto y sentido de las publicaciones”. Y, sumado a eso, también realizará una revisión de la página de la Procuraduría para conocer “el certificado de antecedentes disciplinarios de los investigados”.

Todo esto avanza al mismo tiempo que otras dos solicitudes en torno al expediente de la campaña Petro. En estas semanas se decidirá si la Comisión aprobará la ponencia que pide archivar el proceso, presentada por el representante Alirio Uribe, o si se citará a indagatoria al mandatario, una de las medidas que presentan los representantes Arizabaleta y Wilmer Carrillo.

Este es el documento completo:

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