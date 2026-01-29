Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026

Comisión electoral alerta injerencia de grupos ilegales y pide aumento del pie de fuerza

Durante la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales, el registrador Hernán Penagos advirtió intereses de grupos armados en las elecciones y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el “Plan Democracia” para tener mayor pie de fuerza durante las votaciones.

Redacción Política
29 de enero de 2026 - 10:29 p. m.
Registraduría activó la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales.
Foto: Registraduría Nacional
La Registraduría Nacional junto al Consejo Nacional Electoral (CNE), el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Contraloría y la Misión de Observación Electoral, activaron este 29 de enero la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales.

La sesión tuvo lugar en la sede principal de la Registraduría Nacional en Bogotá y reunió a Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación; Gregorio Eljach Pacheco, procurador general; Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general; Pedro Sánchez Suárez, ministro de Defensa, así como altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía, entre otras autoridades.

Durante su intervención, el registrador Hernán Penagos advirtió la existencia de intereses electorales por los grupos armados en el 40 % de los 312 municipios donde tienen presencia en el país.

También sostuvo en la rueda de prensa que “no se pueden subestimar las circunstancias de seguridad, pero tampoco sobreestimarlas, porque ello podría afectar la democracia”.

En la reunión, el ministro de Defensa contó detalles sobre el “Plan Democracia” presentado por el ministerio para garantizar la seguridad durante las elecciones que tendrán lugar a lo largo de este año.

El Plan Democracia espera “articular a las fuerzas militares con la política y las autoridades civiles para anticipar riesgos y proteger a la ciudadanía, a los candidatos y a las instituciones democráticas, antes, durante y después de las elecciones”. Entre sus medidas estará el despliegue de 32.600 hombres en 31 departamentos, monitoreo a riesgos de violencia y delitos electorales durante la jornada.

También plantearon extender tres meses el servicio militar obligatorio para garantizar “un pie de fuerza mayor de casi 22 mil hombres más”. Así como aplazar las vacaciones y toda la fuerza disponible para tenerlos vigilando los puestos electorales durante las jornadas de votación.

También se anunció un nuevo encuentro entre estos actores y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se encontraba en ese momento reunido con la subcomisión de Orden Público para conversar sobre las garantías electorales en los territorios de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, de cara a las elecciones legislativas que serán el próximo 8 de marzo.

Por Redacción Política

