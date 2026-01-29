Comisión electoral alerta injerencia de grupos ilegales y pide aumento del pie de fuerza

Registraduría activó la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales. Foto: Registraduría Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Registraduría Nacional junto al Consejo Nacional Electoral (CNE), el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, la Contraloría y la Misión de Observación Electoral, activaron este 29 de enero la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales.

La sesión tuvo lugar en la sede principal de la Registraduría Nacional en Bogotá y reunió a Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de la Nación; Gregorio Eljach Pacheco, procurador general; Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general; Pedro Sánchez Suárez, ministro de Defensa, así como altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía, entre otras autoridades.

Durante su intervención, el registrador Hernán Penagos advirtió la existencia de intereses electorales por los grupos armados en el 40 % de los 312 municipios donde tienen presencia en el país.

También sostuvo en la rueda de prensa que “no se pueden subestimar las circunstancias de seguridad, pero tampoco sobreestimarlas, porque ello podría afectar la democracia”.

La estrategia institucional prioriza acciones preventivas y pedagógicas para reducir la incidencia de conductas que afectan la transparencia electoral, añadió.



"Tenemos diferentes mapas de riesgo, construidos con la Fiscalía, la Defensoría, la Policía. Estos no se basan… pic.twitter.com/5VqmPCn6pk — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) January 29, 2026

En la reunión, el ministro de Defensa contó detalles sobre el “Plan Democracia” presentado por el ministerio para garantizar la seguridad durante las elecciones que tendrán lugar a lo largo de este año.

El Plan Democracia espera “articular a las fuerzas militares con la política y las autoridades civiles para anticipar riesgos y proteger a la ciudadanía, a los candidatos y a las instituciones democráticas, antes, durante y después de las elecciones”. Entre sus medidas estará el despliegue de 32.600 hombres en 31 departamentos, monitoreo a riesgos de violencia y delitos electorales durante la jornada.

También plantearon extender tres meses el servicio militar obligatorio para garantizar “un pie de fuerza mayor de casi 22 mil hombres más”. Así como aplazar las vacaciones y toda la fuerza disponible para tenerlos vigilando los puestos electorales durante las jornadas de votación.

El ministro @PedroSanchezCol sostuvo una reunión con Gregorio Eljach, @PGN_COL, @Registraduria, junto a Cúpula Militar y de Policía, para compartir los avances, retos y desafíos del Plan Democracia 2026, una estrategia clave para garantizar que cada ciudadano ejerza su derecho al… pic.twitter.com/1rghdGT9vW — Mindefensa (@mindefensa) January 29, 2026

También se anunció un nuevo encuentro entre estos actores y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se encontraba en ese momento reunido con la subcomisión de Orden Público para conversar sobre las garantías electorales en los territorios de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, de cara a las elecciones legislativas que serán el próximo 8 de marzo.

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.