Comisión Segunda de Senado hundió el proyecto que buscaba desmotar el Esmad

Por segunda vez, la Comisión Segunda del Senado le dio la espalda al proyecto de la oposición de desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía con siete votos contra tres.

Para las mayorías, la iniciativa menoscaba a las instituciones, su credibilidad y legitimidad, y que cualquier reforma a la Policía, que tenga o no que ver con el Esmad, debe ser diseñada y concertada con el Gobierno.

Así mismo, defendieron la necesidad del Esmad, apelando a los cuerpos especializados antidisturbios que tienen otros países. “Cuánto mejor para los ciudadanos contar con fuerzas especializadas para funciones especializadas, como sucede en este caso con el Esmad. Hay 105 países democráticos en el mundo que cuentan con cuerpos especializados como el Esmad”, dijo en la discusión la senadora y presidenta de la Comisión, Paola Holguín.

Para los defensores de la iniciativa, el cuerpo especializado no se iba a eliminar por completo, sino que se iba a reemplazar por uno capaz de “contrarrestar cualquier forma de violencia, creando una unidad especial de diálogo y proponiendo nuevas ideas”, según explicó Iván Cepeda (Polo).

Para la oposición es imperativo discutir y reformar la Policía por las situaciones de violencia que se han vivido en los paros nacionales de 2019 y 2021, así como lo ocurrido en septiembre de 2020 en Bogotá, cuando ciudadanos hicieron manifestaciones en contra de la violencia policial.

“Lo que demuestra la votación de hoy y las intervenciones hechos por los representantes de la bancada de gobierno es que en el Gobierno existe la certeza de que en la Policía no hay nada que cambiar. Y no solamente que no hay nada que cambiar, porque, en vez de eso, proponen fortalecer la Policía”, criticó Cepeda.

La mirada, insistió el senador, debe ir más allá de la institución y centrarse en los derechos humanos. “Lo que persiguen son reformas cosméticas, pero los enormes problemas de violaciones a derechos humanos seguirán intactos”, concluyó.

El senador Antonio Sanguino (Alianza Verde) le puso a la ciudadanía una enorme tarea: elegir bien a sus representantes para que con el nuevo Congreso se pueda hablar de una verdadera reforma y renovación a la Policía y desmonte del Esmad.

“Quedará para el próximo Congreso, si los ciudadanos con su voto garantizan unas mayorías democráticas. La tarea de una reforma en clave de derechos humanos de la Policía Nacional, que además permita aumentar su legitimidad y credibilidad nacional e internacional”, señaló el senador verde.