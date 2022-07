Comisiones de paz frenan repartición de comisiones en la Cámara

Este martes no se votaron las planchas para distribuir a los representantes de la Cámara en sus respectivas comisiones. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

Se supone que este martes quedaban constituidas las comisiones de Senado y Cámara para comenzar de inmediato el apretado trabajo legislativo que tienen por delante con el entrante gobierno de Gustavo Petro. Esto solo ocurrió en la primera corporación, pues, como lo advirtió El Espectador hace unas semanas, la ausencia de una ley que reglamente la curules de paz frenó la votación de las planchas para asignarle a cada representante una comisión constitucional.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Como se venía advirtiendo desde hace unas semanas, sin una ley que definiera cómo se iban a integrar las curules de paz a la Cámara, existía el riesgo de que no se pudieran votar las planchas para consolidar las distintas comisiones. Así ocurrió. La plenaria de la Cámara decidió aplazar las votaciones de la repartición de las células legislativas hasta que se promulgue la ley que reglamente las curules de paz, conciliada este martes, e indique cómo estas serán distribuidas.

El tiempo que tome este procedimiento es incierto. La razón es que las secretarías de ambas corporaciones deben estudiar todo el proceso de aprobación, los diferentes elementos y luego Cámara debe enviar el texto para sanción a Presidencia. Allí debe pasar también por una revisión de la oficina jurídica y luego sí tendrá la firma del primer mandatario.

Esto último implica que la promulgación de la ley puede demorarse pocos días o hasta un mes, depende de la premura que tenga tanto las secretarías del Congreso como la presidencia. Es más, como apenas le queda semana y media a Iván Duque en el poder, es muy probable que esta sea la primera ley que sancione Gustavo Petro.

Puede ver: El nuevo retraso en las curules de paz

No obstante, algunos en la Cámara aseguraron que no tomaría tanto tiempo y que incluso podría ser el último texto que sancione Iván Duque. La razón es que fue en Cámara la corporación en la que se radicó el texto y se va a pedir que se envíe de inmediato a la Presidencia. Debido al tipo de ley, el saliente mandatario tendría hasta seis días hábiles para promulgar la ley o presentar objeciones. Este último escenario no está contemplado siquiera, pues tendría en un limbo legal a la Cámara mientras se entran a revisar las objeciones presidenciales.

Sea cual sea el escenario, lo cierto de esta situación es que se venía advirtiendo desde hace varias semanas. Representantes y otros estamentos pidieron que se convocara al pasado Congreso a sesiones extraordinarias para conciliar el proyecto que reglamenta la curules de paz y así evitar cualquier demora en el trabajo del nuevo Legislativo. Sin embargo, el presidente Iván Duque nunca hizo caso a las peticiones y ahora está bloqueada buena parte de la labor de la Cámara. Solo está funcionando la plenaria mientras se hace el reparto oficial de las comisiones.