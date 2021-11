Comité revocatorio de Daniel Quintero entrega firmas en medio de choques políticos

El 10 de noviembre fue la fecha escogida por el comité de revocatoria de Daniel Quintero, Pacto Por Medellín, para entregar las firmas con las que pretenden que la Registraduría dé vía libre al llamado a las urnas para intentar retirar de su cargo al alcalde de Medellín. Según el comité, fueron más de 305.000 firmas las que recolectaron con este fin.

Dichas cifras es más que significativa, debido a que apenas necesitaban el equivalente al 40% de los votos que obtuvo Quintero para llegar a la alcaldía, esto es 121.368 votos. No obstante, el comité llegó a recoger poco más 2.000 firmas por encima de lo que sacó Daniel Quintero en las urnas hace cuatro años, 303.420.

A través de redes sociales, el comité hizo un gran despliegue frente a la entrega a la Registraduría de las varias cajas con las firmas de las personas que no estarían de acuerdo con la permanencia de Quintero como máxima autoridad de la capital de Antioquia. Tras la entrega de las firmas, el comité convocó al Parque de los Pies Descalzos para celebrar lo que consideran el paso fundamental para que se llame a las urnas.

Para más noticias de revocatorias en el país, lea la Sección Política de El Espectador

Mientras el comité revocatorio celebraba la entrega de firmas, Medellín es blanco de un nuevo choque entre el alcalde y las bancadas que se le oponen en el concejo de Medellín. A través de su cuenta de Twitter, Quintero difundió mensajes en contra de los concejales afines al uribismo y a la Coalición de la Esperanza que se habrían reunido en el restaurante Chuscalito.

Según el mandatario local, la reunión sería para definir la presidencia del concejo. “A esta hora, en salón privado del restaurante Chuscalito, os ocho concejales de Uribe reunidos con los concejales de Fajardo y la Coalición de la Esperanza, Daniel Carvalho y Daniel Duque, cuadrando la presidencia del Concejo”, fue uno de los mensajes que publicó Quintero Calle en su cuenta de Twitter.

Además de los trinos, el alcalde medellinense publicó un video en el que se ve a los concejales departiendo, incluyendo a Luis Bernardo Vélez, que fue elegido por el movimiento de Quintero, pero ha tomado distancia del mandatario. Sobre este último, Daniel Quintero comentó: “lamentablemente me dicen que Luís Bernardo Vélez hace parte del acuerdo de Chuscalito (…) Les pido perdón por haber creído que era independiente”.

Además, varias de las imágenes fueron transmitidas en el informativo de Telemedellín. Vale recordar que este espacio ha sido cuestionado en el último tiempo debido a que hace unos meses fue despedido su director, Hernán Muñoz, por supuestamente no plegarse a la directiva de que el noticiero “no sería para la gente sino para defender a Daniel Quintero”.

Además: Radican queja contra Daniel Quintero por supuesta participación en política

Las comunicaciones, mensajes y productos informativos fueron tomados de mala manera por la oposición, incluyendo el comité recolector de firmas para la revocatoria. Para muchos, la acción del alcalde puede interpretarse como un hostigamiento a la oposición e incluso otros lo señalaron de supuestamente apoyar seguimientos ilegales a los políticos que no están de acuerdo con su propuesta de Gobierno.

“Usted ha demostrado ser autoritario y antidemocrático, además de ser incapaz de gobernar de manera transparente. Espiar y difamar a la oposición del Concejo de Medellín , sirviéndose del canal público Telemedellín, es una muestra más de su talante tiránico”, fue el mensaje a Daniel Quintero del concejal Daniel Carvalho, uno de los concejales señalados por Quintero de supuestamente participar en lo que denominó el “Pacto de Chuscalito”.

" Una desfachatez completa del alcalde que ahora manda a espiar a los concejales. No le basta con ponernos tutelas ni con hacer oposición al control político porque no les gusta. No les basta con usar un canal público como Telemedellín para sus intereses de proyectos políticos individuales. Ahora le salimos a deber porque no reunimos a plena luz del día (…) a discutir la elección de mesas directivas del Concejo”, comentó a Blu Radio Daniel Duque, otro de los cabildantes que fue señalado por Quintero.

Además de los comentarios, la acción de Daniel Quintero tuvo como respuesta una queja disciplinaria. El senador Santiago Valencia, del Centro Democrático, presentó ante la Procuraduría un recurso en contra de Quintero por supuestamente intervenir en política, yendo en contra del artículo 60 de la ley 1952 de 2019, que define que los funcionarios públicos no pueden “utilizar el cargo para participar en las actividades de los partido y movimientos políticos y las controversias políticas” y “utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política”.