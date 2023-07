¿Cómo funcionarán los pagos a jóvenes “a cambio de no matar”? Mininterior responde

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, el 6 de julio de 2023. Foto: Ministerio del Interior

En su visita a Buenaventura, el presidente Gustavo Petro anunció que abrirán mil cupos de educación superior para los jóvenes del Distrito. También, aseguró que “serán miles de jóvenes a los que les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia”. El presidente no dio mayores explicaciones sobre cómo funcionarían esos pagos, pero el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en diálogo con Blu Radio, confirmó que el pago sería cercano a un millón de pesos mensuales.

Sin embargo, fue enfático en decir que “el no matar es una metáfora”, y explicó que se referían a abrir oportunidades para los jóvenes en Colombia, para prevenir que sean reclutados por bandas criminales o grupos armados. “Desde la ilegalidad les generan unas oportunidades terribles porque son oportunidades de entrar a bandas que su lógica es la violencia y terminan enfrentados jóvenes con jóvenes matándose”.

Además, aclaró que el pago no sería para toda la vida, sino mientras se logra que accedan a estudios superiores u oportunidades laborales. “Inicialmente, planteamos un año y vamos evaluando el desarrollo del programa”, dijo a Blu Radio. También dijo que este programa debe estar basado en el fortalecimiento de otros programas de educación como los que ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

El ministro del Interior también se refirió a la situación de crisis humanitaria en el departamento del Chocó por cuenta del paro armado que declaró la guerrilla del ELN en el Bajo San Juan, y aseguró que habilitaron un corredor humanitario para que la población pueda salir a abastecerse. Adicionalmente, mencionó el Plan Democracia, con el que buscar garantizar la seguridad para que la población pueda salir a inscribir su cédula y votar en las próximas elecciones, el 29 de octubre.

Según Velasco, “en el Plan Democracia estarán garantizando la seguridad las Fuerzas Militares, la Policía y la UNP. Estamos tomando cartas en el asunto y vamos a abrir todos los puestos de inscripción de cédulas en el Chocó, para garantizar la seguridad adportas de las elecciones”, afirmó.

