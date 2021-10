Compromiso del DANE y la Registraduría para depurar censo electoral

Este viernes, el registrador Alexander Vega sorprendió al país cuando se fue lanza en ristre en contra de DANE debido a que supuestamente los datos de la entidad encargada de la estadística nacional no correspondían con los que tenía la Registraduría sobre la población en Colombia. Mientras el ente liderado por Vega dice que son más de 55 millones de colombianos, la entidad encabezada por Juan Daniel Oviedo dice que son poco más de 48 millones.

La diferencia entre ambas entidades no es menor debido a que el país está en la previa a un proceso electoral y esa diferencia de más de 5 millones puede influenciar sobre el censo de personas que pueden votar. Después de los señalamientos y las dudas frente a lo dicho por Vega, las cabezas de Registraduría y DANE se reunieron este sábado para tratar las diferencias.

El encuentro terminó con el compromiso de crear una mesa técnica para depurar los censos demográfico, electoral y del registro civil con miras a los procesos electorales de 2022. Según Vega, los gobernadore y alcaldes que también asistieron al encuentro pidieron que se mantenga la colaboración armónica de las bases de datos del país.

“Vamos a hacer uso de las bases de datos del DANE para revisar las personas fallecidas que se encuentran en el Censo Electoral”, fue el compromiso que hizo Vega tras el encuentro. En este mismo sentido dijo que se debía mantener el trabajo conjunto entre DANE y Registraduría, pues lo importante “es saber realmente cuántos colombianos somos en el registro civil, en el censo poblacional y en el censo electoral”.

Como parte de esta colaboración, que Vega definió como un tema de Estado, se llegó al compromiso de que las bases de datos de la Registraduría estarán a disposición de la entidad encabezada por Oviedo. “Al final el beneficiado va a ser no solo la población en el tema de las transferencias, sino también los ciudadanos al momento de votar no solo para los Consejos Municipales y Locales de Juventud sino al Congreso y presidente de la República y que no haya manto de duda”, fue la conclusión del encuentro.

La explicación de Oviedo

Tras los cuestionamientos hechos por Alexander Vega, Juan Daniel Oviedo explicó las razones de las diferencias entre el censo electoral y el censo demográfico llevado a cabo por el DANE. Este explicó estar sorprendió por las declaraciones del registrador, debido a que entra a controvertir directamente los datos del DANE, cuando “la institucionalidad del país establece al DANE la responsabilidad de certificar la población que reside habitualmente”.

Oviedo señaló que la dirección habitual de las personas no la tiene la Registraduría, por lo que cuestionó que Vega llegara a “controvertir los resultados con información propia, cuando no existe una dirección propia”. Además, comentó que han estado en una contrastación continúa de sus bases de datos con los de la Registraduría, tanto que “fue útil para el censo electrónico y el censo nacional, al tener acceso a estos datos para verificar la consistencia de estos”.

Esta última afirmación la ejemplificó con el acceso que tuvieron para el censo. Allí señaló que los datos de la Registraduría daban un total de 60.2 millones de personas. De estos, 3.2 millones figura como fallecidos, aunque hizo la salvedad de que dichas cifras no estaban al día, por lo que ofrecieron sus datos para actualizar. Además, señalaron que los datos de las Registraduría tenían 3,5 millones de marcas propias y se debían tener en cuenta los 3.8 millones de personas que viven en el exterior. Si se restaran todos estos datos, según Oviedo, se tendrían unas cifras muy similares entre Registraduría y DANE.