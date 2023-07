Con apenas una frase, así se despidió Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático

Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial por el Centro Democrático. Foto: Colprensa

Los 10 años de militancia de Óscar Iván Zuluaga en el partido Centro Democrático culminaron con apenas una corta frase de despedida o más bien de renuncia. El movimiento uribista, que le entregó su aval en dos oportunidades para participar en las elecciones presidenciales, aceptó su decisión y dijo reconocer “la indignación de los colombianos” por el escándalo Odebrecht, empresa que habría financiado la campaña presidencial en 2014 del hoy exmilitante.

Lea: Óscar Iván Zuluaga renuncia al Centro Democrático tras escándalo de audios caso Odebrecht.

“Por medio de la presente me permito informarle de mi retiro del partido Centro Democrático”. Estas fueron las pocas palabras que Zuluaga remitió al partido en el que estuvo vinculado desde 2013, un año antes de que fuera elegido como el candidato oficial del uribismo para las elecciones presidenciales. La contienda no solo supuso su derrota contra el exmandatario Juan Manuel Santos, sino también, el inicio de una investigación por la presunta financiación de Odebrecht en el proceso electoral, una movida prohibida en la ley colombiana.

Los señalamientos no impidieron que el excandidato ocupara el cargo de Presidente del Centro Democrático entre 2014 y 2016, tampoco que fuera designado por segunda vez como candidato del movimiento para las elecciones presidenciales de 2022, de las cuales terminó retirando su candidatura para apoyar al ganador de la consulta de Equipo por Colombia: ‘Fico’ Gutiérrez. En este punto ya era evidente el desgaste de Zuluaga, no solo por la investigación que corría en su contra, sino también porque para algunos militantes ya no representaba las banderas del Centro Democrático.

Actualmente, son dos audios, entregados a la Fiscalía General por Daniel García Arizabaleta (exdirector del Invías), los que hoy tienen en aprietos a Zuluaga, quien será imputado el próximo 10 de julio por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. Este material probatorio establecería que el excandidato se reunió con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Martorelli, con el fin de pactar una financiación para pagar los servicios del publicista Duda Mendoça. La multinacional habría girado 1,6 millones de dólares.

Nota relacionada: Odebrecht: ¿Quién es el testigo que tiene contra las cuerdas a Óscar Iván Zuluaga?

Este escándalo fue lo que terminó por quebrantar su relación de una década con el partido político liderado por el expresidente Álvaro Uribe, quien pasó de calificar la situación como una “tragedia” y manifestarle su confianza al excandidato, a pedirle a la justicia que “clarifique todas las dudas y gravísimos cuestionamientos que recaen sobre la campaña”.

Frente a hechos relacionados con el doctor Óscar Iván Zuluaga, el Centro Democrático se permite entregar el siguiente comunicado de prensa.



Nota aclaratoria:

La campaña del presidente Ivan Duque 2018 y el partido Centro Democrático han sido severamente escrutados y validados en… pic.twitter.com/V9v0pYESBN — Centro Democrático (@CeDemocratico) July 6, 2023

El episodio no llega en el mejor momento para el Centro Democrático, que desde ya analiza cómo minimizar los daños que el escándalo podría traerle de cara a las elecciones territoriales. Sus resultados en las elecciones legislativas de 2022 distan de los obtenidos otrora y se ha visto a sus militantes intentar recuperar fuerza en las regiones. Nada más el expresidente Uribe se encuentra en gira por el país para darle su apoyo a los candidatos a alcaldías y gobernaciones y fortalecer al movimiento como oposición al gobierno de Gustavo Petro.

Militantes del Centro Democrático han tomado distancia de Zuluaga

Pese a que lo que primó en primer lugar fue el silencio, con el paso de los días, tras revelados los audios de Zuluaga, integrantes del Centro Democrático fueron tomando postura.

“La rectitud es una sola: el respeto por la ley. Quien incumple la ley debe ser sancionado. Este es un principio al que sigo y seguiré apegada, sin excusas y sin justificaciones. Óscar Iván Zuluaga ha sido nuestro candidato, sujeto de tanta confianza que queríamos que fuera nuestro presidente. Tenemos desconcierto y tristeza”, dijo la senadora Paloma Valencia.

“A mí me da mucho dolor con el presidente Uribe, quien fue una persona que entregó su vida por este país. Se le ha pagado muy mal, con mucho desprecio, indiferencia, incluso con persecuciones judiciales y de todo tipo, cuando él confió, él le preguntó a Daniel García y Óscar Iván Zuluaga, y lo engañaron”, manifestó la congresista María Fernanda Cabal a Semana.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.