“Con el CNE hay que estar encima”: Vocero de revocatoria contra Daniel Quintero

La Registraduría le dio la bendición definitiva a las firmas que presentó el movimiento de revocatoria “Pacto por Medellín” para convocar a los ciudadanos de Medellín para definir la permanencia de su alcalde, Daniel Quintero. Si bien ese parecía el procedimiento más dispendioso, aún falta un paso crucial: el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá que examinar la contabilidad del comité y verificar que no hubo irregularidades como violación de los topes de financiamiento.

Aunque parece un mero trámite, el del CNE no es un visto bueno cualquiera, pues fue justamente en esa fase que se estancó otro proceso similar y de igual solidez: el adelantado contra el entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Para el vocero del comité “Pacto por Medellín”, Andrés Rodríguez, con el organismo “le toca a uno estar encima”. Sin embargo, en diálogo con este diario se declara confiado de que se blindaron para que el proceso no termine engavetado.

Ya recibieron el OK de la Registraduría con las firmas, ahora viene la revisión de las cuentas por parte del CNE. ¿Qué les han dicho? ¿cuándo arranca ese proceso?

Aquí hay dos certificados, uno es el de la Registraduría con las firmas y el otro es el del CNE con las cuentas, sobre los limitantes y topes. Cuando entregamos firmas, nos dieron 15 días hábiles para entregar los estados de cuenta. Los entregamos en noviembre de 2021 al CNE. Presentamos una contabilidad ordenada y justo hoy, a las 9:30 de la mañana, me llegó una solicitud del CNE para aclarar cuatro asuntos.

¿Qué asuntos?

Piden aclaraciones de un tema de estructura de uno de los donantes. Creo que eso sale esta semana. Según lo que veo en el documento no hay nada extraño, porque no nos pidieron explicaciones de nada más. Son detallitos lo que solicitan.

¿Hasta cuándo el CNE tiene plazo de entregar el informe de cuentas?

Con el CNE es como adivinando, le toca a uno estar encima y pendiente con los contadores. Nosotros nos preparamos y blindamos para que no nos pasara lo que ocurrió con las revocatorias de Gustavo Petro y Enrique Peñalosa. La de Petro se cayó porque la llenaron de tutelas y cuando había fecha fijada, el entonces procurador (Alejandro Ordoñez) lo destituyó. Y en el caso de Peñalosa fue porque nunca hubo un informe de cuentas por parte del CNE.

¿Les preocupa que pase lo mismo que en el caso de Peñalosa?

No me preocupa. Tenemos todos esos antecedentes. Lo que hemos hecho es curarnos en salud y es hacer las cosas bien hechas y presentar todo lo requerido.

¿Se sienten con garantías para seguir con el proceso?

Garantías no ha habido de nada, ni de seguridad, ni electorales. El alcalde es una persona que se la pasa deslegitimando un proceso ciudadano a punta de mentiras. Aspiro que en un lapso de una o dos semanas tengamos fecha lista a elecciones. Aspiramos que sea el mismo día de las parlamentarias o un día antes o una semana antes

¿Sí es conveniente que coincidan las fechas?

Yo lo veo desde el punto de vista desde la eficiencia: si ya hay una logística, pues que con esa misma logística le ahorremos costos al Estado.

¿Y sí se puede?

He preguntado en la Registraduría y lo que me dicen es que no existe un documento que diga que no es viable. No hay una resolución, ley o algo que hable del tema. Sin embargo, según la Registraduría, no se puede hacer el mismo día por el tema del software.

A propósito de la Registraduría, ¿sienten que ese organismo les ha brindado garantías?

Desde que nos entregaron las planillas sí, antes no, porque engavetaron la revocatoria cinco meses, mientras que había gente recogiendo firmas para referendos o listas al Congreso. A nosotros no tenían parados porque no podíamos recoger firmas. Nos debieron haber entregado planillas el 26 de enero, pero el 31 de enero anunciaron que se detenían las revocatorias por la pandemia. Solo hasta el 18 de junio se destrabó el proceso luego de una tutela. Ha sido una lucha jurídica diaria.

¿Por qué cree que esta es la revocatoria más mediática de las que hay en curso en el país?

Nosotros nos hemos encargado de que llegue a muchas partes y hacemos difusión. Tenemos medios locales, como IRM, un medio alternativo que ha hecho investigaciones serias sobre la administración y nos ha dado espacio para hacer nuestras denuncias. Además, estamos hablando de la segunda ciudad del país, creo que es muy preponderante y lo que pasa en Medellín hace ruido en lo nacional.

¿Y creen que lo mediático también es, en parte, gracias al alcalde?

El hombre en vez de gobernar y hacer las cosas bien, está dedicado a desprestigiar el mecanismo, a decir que venimos de un partido, que el GEA (Grupo Empresarial Antioqueño) nos está apoyando. Nada de eso es verdad. Él nos quiere encasillar.

¿Cuántos votos necesitan para retirar al mandatario?

Sabemos que tenemos que sacar a 315.000 personas a votar y la mitad tiene que decir que “sí” para sacar a Quintero. Ese es nuestro propósito.

¿Les preocupa la “tutelatón”? Ya el abogado del alcalde anunció una…

Estamos preparados para una “tutelatón”. El señor Alberto Portela, que contrató Quintero, anunció que va a poner tutelas, haciendo fiel copia de lo que hizo Petro: desestimando y alargando el proceso, porque estoy seguro que piensan que lo vamos a revocar. Ellos hacen todo eso porque tienen miedo.

¿Qué responderles a quienes dicen que la revocatoria le haría más daño a la institucionalidad de la ciudad?

Estamos atravesando, después de la época de Pablo Escobar, en este momento político más difícil de nuestra historia. Somos resilientes, porque hemos sabido pasar de la temporada más violenta a la más innovadora. Vamos a salvar a Medellín, que en este momento tiene una enfermedad terrible que es el alcalde y todo el gabinete político que la gobierna. Estamos a tiempo de revocarlo y que llegue alguien que nos una y nos lleve por buen camino y permita el saneamiento del erario y revele todos los temas de corrupción dentro de la Alcaldía.

¿Les inquieta que se termine martirizando a Quintero al perder y que eso lo eleve a las elecciones de 2026?

Desde antes de ser alcalde ya se creía presidente. Lo que creo que vamos a hacer es mocharle la caja. Primero, para que no patrocine la candidatura de Petro y, segundo, para que no tenga los recursos para llegar a una Presidencia. Un alcalde revocado por malo qué credibilidad electoral va a tener en el futuro. Cuando me dicen que se va a victimizar contesto que estoy seguro de que después de la revocatoria aparecerá alguna investigación que tiene y va a tener que pagar cárcel.