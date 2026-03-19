“Con el presidente Donald Trump ya hay buenas relaciones”: canciller de Colombia

La canciller Rosa Villavicencio aseguró que hay un diálogo abierto con el Gobierno de Daniel Noboa en Ecuador para mantener la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Dijo que el Estados Unidos de Donald Trump sí puede jugar un papel importante en la normalización de las relaciones luego del hallazgo de una bomba que apareció en territorio colombiano y cuyo origen está del otro lado de la frontera. “La situación de violencia que están viviendo en Ecuador no es culpa de Colombia”, precisó la ministra de Relaciones Exteriores. Explicó en qué están las conversaciones con la Venezuela de Delcy Rodríguez.