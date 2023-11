Con pullas, Petro felicita a Javier Milei por su triunfo en las elecciones argentinas

Petro sobre Milei Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro ya se refirió a la victoria en Argentina del político de ultraderecha Javier Milei. El primer mandatario de los colombianos dijo que la victoria de Milei es una noticia “triste para América Latina”, pero que respeta la decisión que tomó el pueblo argentino.

Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad. https://t.co/TCqBPLSkkO — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2023

Según escribió en su cuenta de X (antes Twitter) el presidente Petro, las propuestas de Milei para Argentina y para la región no tienen mayor cabida. “El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”, publicó Petro.

Aun así, el presidente colombiano aseguró que a pesar de la victoria de Milei, “las relaciones de Colombia y Argentina, los vínculos entre sus pueblos se mantendrán en el respeto mutuo. Felicito a Milei”.

Las relaciones de Colombia y Argentina, los vínculos entre sus pueblos se mantendrán en el respeto mutuo. Felicito a Milei. Y esperamos del progresimo argentino las valoraciones que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las lecciones de la historia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 20, 2023

Así mismo, hizo un llamado a al progresismo argentino para que entreguen valoraciones “que le permitan a los pueblos latinoamericanos aprender de las lecciones de la historia”.

El pasado 22 de octubre, cuando el excandidato a la presidencia de Argentina Sergio Masa logró repuntar y llegar a segunda vuelta, Petro manifestó que las encuestadoras que daban como ganar a Milei en primera vuelta se equivocaron y construyeron una “burbuja irreal”, pues los principales sondeos en Argentina coincidían en que Milei obtendría la mayor votación, hasta llegaron a sugerir que podría ganar en primera vuelta.

“El triunfo de Massa en la primera vuelta demuestra que el vínculo de las encuestadoras con los grandes poderes económicos no solo ha fracasado, sino que es el intento de construir burbujas políticas irreales en la mente de los electores”, comentó el presidente Petro en esa ocasión.

