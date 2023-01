Con tanto candidato, las alianzas serán claves en Medellín

Se estima que los turistas dejen en la capital antioqueña un gasto por más de 24 millones de dólares para dinamizar la economía local. Foto: Cortesía Cortesía Greater Medellin Convention & Visitors Bureau

En Medellín se está moviendo tan rápido el partidor para las próximas elecciones, que prácticamente todos los días hay noticias de los posibles candidatos. En la lista hay más de 20 aspirantes que han confirmado o entredicho sus intenciones, ya sea con un partido o por firmas, mientras entre bambalinas se empieza a hablar de alianzas y duplas para ir tanto por la Alcaldía como por la Gobernación.

La bolsa es grande y mientras que varios esperan el aval de sus movimientos o colectividades, otros independientes, como Gilberto Tobón, ya han recibido coqueteos de varios sectores. No obstante, hay una serie de factores que serían determinantes en los próximos meses, entre los que se encuentra el papel que podrían cumplir figuras como Sergio Fajardo o el Pacto Histórico, así como la decisión que tome Federico Gutiérrez con respecto a si irá por la Alcaldía de Medellín o la Gobernación de Antioquia.

Para Ólmer Muñoz, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, en el caso de Fajardo habría que ver cuánta fuerza electoral ha perdido en la región, como se vio en las elecciones a la Presidencia, mientras que con el Pacto Histórico considera que serán claves las alianzas. Esto mismo ocurre con los independientes. “Van a tener que ir con coaliciones, porque solos es muy difícil. La cuestión es saberlas hacer, porque hasta Daniel Quintero las ha tenido que buscar y han sido claves para elecciones anteriores, como la de Fajardo en 2004 y la de Gutiérrez en 2016”.

Otro punto importante, sin lugar a dudas, será la posición frente a la administración de Quintero. De acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer, de diciembre de 2022, su desaprobación está sobre el 50 % -la más alta en la ciudad desde que se hace la medición-, lo que también se evidencia en el entorno político, ya que el partidor se puede dividir entre la oposición y quienes le apostarían o harían alianzas con el quinterismo.

Del lado de los que dicen buscar el cambio en Medellín está la incertidumbre frente a la decisión que tomará Fico Gutiérrez. No está claro aún a qué le apostará, teniendo en cuenta que en las pasadas elecciones presidenciales obtuvo alrededor de 600.000 votos en la ciudad y cerca de 1,3 millones en Antioquia. Por ahora, oficialmente, anda en busca de la personería jurídica de su movimiento Creemos Colombia, con el que recogió firmas para llegar a la Alcaldía en 2016 y para lanzarse a la Presidencia en 2022.

Aunque tiene hasta abril para decidirse, ya que tampoco descarta volver a presentarse a las presidenciales en 2026, ya se le ha visto en las calles de Medellín. Gutiérrez ha estado recorriendo comunas como la 13 y ha tenido reuniones claves para conformar sus listas para la Asamblea y el Concejo, así como para impulsar candidaturas municipales, especialmente en el Valle de Aburrá.

De la decisión que tome Fico también dependerían otras precandidaturas que ya han sido anunciadas y el paso a seguir de partidos tradicionales. Por un lado está la postulación del excomisionado de Paz y exalcalde encargado Juan Camilo Restrepo, quien ya dijo que saldrá el 1° de febrero a recoger firmas desde la avenida Nutibara con calle Jardín, donde en 2019 cerró su campaña a la Gobernación de Antioquia. Restrepo ha dicho estar dispuesto a hacer una coalición con partidos de derecha, como el Centro Democrático, así como se ha mostrado dispuesto a apoyar a Fico.

A la espera también está Simón Molina, quien renunció a mediados del año pasado al Concejo de Medellín con el interés de lanzarse por firmas. Él ha dejado en claro que está en constante contacto con Gutiérrez para definir su paso a seguir. Algo similar a lo que ocurre con Andrés Tobón, que fue secretario de Seguridad de Fico y desde octubre señaló sus intenciones de ir por la Alcaldía con el respaldo de Creemos, por lo que se piensa que si alguno desiste de la candidatura, podría entrar a la lista del Concejo o la Asamblea de Gutiérrez.

Desde el Centro Democrático hay menor claridad, ya que hasta ahora no se ha hablado de candidato propio y se mantiene la posibilidad de que se decidan a apoyar a algunos de los independientes o a hacer alianza, como lo ha insinuado el expresidente Álvaro Uribe, ya que las coaliciones han sido claves en pasadas elecciones para derrotarlos en las urnas. De todas formas, en la lista suena Alfredo Ramos, hijo de Luis Alfredo Ramos, y quien perdió contra Quintero en las pasadas elecciones, pero él no se ha decidido si irá por la Alcaldía o la Gobernación. También está Sebastián López, que esta semana dio a conocer su intención de ser el candidato del partido.

Igual se dice que el uribismo podría apoyar la candidatura de Federico Gutiérrez, pero expertos indican que este podría negarse, debido a la impopularidad del partido y porque en el pasado (elecciones presidenciales) ya se desmarcó de ese sector de la derecha. En la lista se contemplaría apoyar a Gilberto Tobón, quien se lanzará como independiente y por firmas. Es hoy uno de los candidatos más sonados, no solo por su popularidad en redes sociales y el tono de sus comentarios, sino porque además en los últimos comicios al Congreso obtuvo la quinta mejor votación al Senado (170.000 votos), pero no ganó la curul debido a que el movimiento con el que se presentó, Fuerza Ciudadana, no alcanzó el umbral del 3 % que necesitaba para conseguir un escaño.

Tobón, de 72 años, no se ha quedado quieto. Primero se reunió con Quintero, quien al parecer le habría ofrecido ser parte de una consulta que tendría prevista con varios partidos, pero finalmente esto no se concretó y se han mantenido las rencillas entre el mandatario y el politólogo, que ha sido crítico con la gestión del alcalde. Igualmente, se conoció por un video del encuentro de Tobón con Uribe, lo que no fue muy bien recibido desde la izquierda y desató toda una oleada de comentarios en su contra.

Por firmas se han lanzado otros candidatos, como la excongresista Liliana Rendón, a quien el Centro Democrático le negó el aval en 2015 para lanzarse a la Gobernación. En 2019 se postuló con Cambio Radical al Concejo de Medellín, pero se quemó, por lo que ahora -dice- busca desmarcarse de los partidos y llegar hasta el final como una candidata de derecha. Es por eso que se le ha visto en las comunas y especialmente entre corregimientos de la ciudad.

Por esta misma línea está María Paulina Aguinada, que fue una de los tres concejales del Centro Democrático que renunció a su curul y al partido por diferencias, y quien la próxima semana inscribirá el movimiento Por Medellín, con el que espera reunir firmas para su candidatura. En una posición similar está la exfiscal Claudia Carrasquilla, que irá con un movimiento al no conseguir el aval de Cambio Radical.

Los de la línea del alcalde Daniel Quintero

Desde la otra orilla, la del quinterismo, junto a los varios precandidatos suenan alianzas. Desde el movimiento Independientes, por el que se lanzó Daniel Quintero a la Alcaldía, la que más suena es la candidatura de Juan Carlos Upegui, quien fue exsecretario de No Violencia y es primo de la esposa del mandatario. Desde finales del año pasado ha estado recorriendo la ciudad y desde entonces se le ha visto más activo en redes sociales. Se dice que está entre los más opcionados para darle continuidad al proyecto del hoy alcalde, pero no parece que su postulación sea una decisión tomada, pues no se descarta la posible participación de Andree Uribe, exsecretaria de Salud y exalcaldesa encargada.

A ella se sumaría Albert Corredor, el exconcejal del Centro Democrático que se desmarcó del partido por su afinidad y cercanía con la administración de Quintero. Ha asegurado que se lanzará por firmas, aunque no ha descartado alianzas con el quinterismo, del que ha estado cerca desde su renuncia. De igual forma, su aspiración se ha visto empañada por los cuestionamientos que hubo sobre las “sancochadas” en las que participó a finales del año pasado y en las que lo acusaron de estar haciendo campaña.

Entre estos candidatos no termina la baraja. En el panorama se tendría prevista una coalición entre los liberales y conservadores con el fin de lograr una dupla fortalecida para la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, y que se estaría acordando con el excongresista liberal Julián Bedoya, quien se lanzaría en el departamento con el apoyo de Carlos Andrés Trujillo, jefe nacional del Partido Conservador. A su vez, a la candidatura por la Alcaldía entrarían en la puja los cabildantes Fabio Humberto Rivera, por los rojos, y Lucas Cañas Jaramillo, por los azules.

También se ha hablado de que en la coalición participe el Pacto Histórico. Varios de los secretarios de Quintero renunciaron en elecciones para apoyar la campaña de Petro y aunque recientemente las relaciones entre los mandatarios nacional y local no han sido tan cercanas, se están buscando acercamientos para consolidar alianzas, las cuales se estarían dificultando por la oposición que desde el Congreso le han hecho integrantes del Pacto al alcalde, así como tampoco descartan que puedan tener un candidato en Medellín.

A la par, el quinterismo ha buscado a sectores no tan cercanos a la administración, como la Alianza Verde, que dentro del Concejo tiene posturas divididas con respecto a lo que pasa en la Alcaldía. De ahí han salido dos nombres: el de Daniel Duque, que ha sido reconocido por su oposición al burgomaestre, y el de Jaime Cuartas, mucho más cercano a la Alcaldía. Por ello, dentro del partido se habla que se estudian varias alternativas que van desde la de encontrar un candidato que los vuelva a unir, hasta buscar alianzas con otros aspirantes que en definitiva no irían ni con Fico Gutiérrez ni con Quintero.

En esa lista estarían otros que se inscribirían por firmas, como Juan David Valderrama, el exdirector del Inder de Gutiérrez, que anunció su interés por la Alcaldía desde septiembre pasado, y el diputado Luis Peláez, que ha sido uno de los fuertes opositores del actual alcalde. Otro nombre que se ha escuchado es el del exalcalde, exgobernador y exprecandidato presidencial Luis Pérez.

Lo cierto, por ahora, es que de la baraja seguirán entrando y saliendo candidatos, pues en este punto es claro que varios buscan el reconocimiento para optar a otros cargos en asambleas y concejos. De igual forma, los movimientos que hasta el momento se han dado en la ciudad evidencian que las alianzas serán claves para decantar la lista y tendrán gran peso a la hora de elegir.

Asimismo, pese a la cantidad de candidatos, el más reciente sondeo de la firma WAA demuestra que, pese a que Federico Gutiérrez y Gilberto Tobón son los que mayor aceptación tienen, persiste la indecisión entre la ciudadanía e incluso hay apatía. A la pregunta sobre por cuál de los posibles candidatos votaría, el 28,2 % contestó que por ninguno y un 15,6 % dijo que lo haría en blanco. En el caso de los partidos, los que cuentan con mayor aprobación son el Centro Democrático (15,4 %), el Liberal (15,1 %) y el Pacto Histórico (10,9 %), por ello, ante las indecisiones de candidatos, los movimientos que se siguen dando en las aspiraciones y los más de nueve meses que aún faltan para las elecciones no se puede dar nada por sentado, pero sí que esta contienda será larga y ya empezó.