Con tutela, Centro Democrático busca frenar el debate de la reforma pensional

El Centro Democrático interpuso una acción de tutela para suspender el trámite de la reforma pensional en la Cámara de Representantes. El proyecto que se encuentra en su cuarto y último debate en la plenaria.

De acuerdo con el partido de oposición, la discusión debe interrumpirse por la presunta vulneración al debate legislativo durante su tercera cita en la Comisión Séptima de Cámara, en donde el texto se aprobó el pasado 23 de mayo.

Según la colectividad uribista, en esa comisión se llevaron a cabo “acciones irresponsables”, tales como la votación en bloque o que se aprobó el proyecto “sin el análisis técnico debido”.

“La decisión se produce luego de que el mencionado proyecto fuera debatido en la Comisión en un tiempo récord de tan solo dos sesiones, violando las garantías de la oposición y en una discusión en la que no se pudo analizar a fondo y de manera técnica cada uno de los puntos contenidos en dicha reforma”, explicaron desde la agrupación política.

En la acción de tutela se enumeran hechos concisos como que no se permitió a los representantes Juan Manuel Corzo y otros, declarados en oposición, presentar la ponencia alternativa al proyecto radicado por el Gobierno Nacional. De acuerdo con la mesa directiva, por el corto tiempo que tenía el proyecto para ser debatido.

Además, argumentaron que en el primer debate en la Cámara no hubo deliberación de los siguientes artículos 1, 9, 10, 12, 17, 28, 29, 32, 32, 41, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 56, 60, 62, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 78, 79, 82, 84, 88, 89, 90, 92, 95, etc. “Y se imposibilitó a los congresistas realizar un pronunciamiento sobre el contenido de esos artículos”.

“Se confirma que el debate a la reforma pensional quiere hacerse de manera exprés y de espaldas a los colombianos, por cuanto en su trámite, además de la mordaza a la oposición, no escuchó a la población afectada, no se aceptaron recomendaciones de expertos e incluso, no se presentó el costo que tendrá la reforma y cómo se financiará”, concluyeron.

