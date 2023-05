Concejal propone declarar a Francia Márquez como persona no grata en Cali

En el @ConcejoCali propusieron que @FranciaMarquezM fuera nombrada persona no grata en Cali. Persona no grata es la clase política que durante los últimos 8 años le dio la espalda a los Vallecaucanos.



No gratos son quienes alientan que a las y los jóvenes les saquen los ojos. pic.twitter.com/NFdRAVNukF