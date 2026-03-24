Estas son las posiciones encontradas entre congresistas sobre el accidente aéreo en Putumayo

Plenaria del Senado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El accidente aéreo que ocurrió el pasado 23 de marzo, donde un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) con 128 personas a bordo se precipitó a pocos minutos de despegar del Aeródromo Caucayá, en Puerto Leguízamo (Putumayo), generó en el Congreso de la República debates sobre la responsabilidad del accidente y lo que podría significar para las fuerzas militares.

Durante las primeras semanas de reactivación del Congreso, los habitantes del Capitolio tienen reacciones divididas sobre este hecho; mientras unos hacen un llamado a la calma, otros responsabilizan a la actual administración u anteriores sobre el hecho.

El senador del Centro Democrático, Esteban Quintero, anunció en la sesión de la Comisión VI que citará a debate de control político a la Aerocivil para que entregue respuestas claras sobre el accidente que cobró la vida de miembros de las Fuerzas Militares.

“No quisiera creer que lo que hoy está pasando sea por falta de mantenimiento. O peor aún: que sí haya recursos para financiar una ‘paz total’ que mata, pero no para fortalecer a quienes nos protegen”, aseveró el congresista, que a su vez criticó anuncios del Gobierno sobre renovación del armamento, calificándolos como tardíos y oportunistas frente a la gravedad de los hechos.

🚨 COLOMBIANOS, ESTO ES GRAVE 🚨



Lo que está pasando con la @AerocivilCol no es normal. No es un tema menor. Y no podemos mirar para otro lado. Pero los hechos recientes generan una enorme preocupación.



Por eso, necesitamos urgente un debate de control político desde la… pic.twitter.com/mLDUiPmXEZ — EstebanQuintero (@estebanquincar) March 24, 2026

Desde la oposición, la representante Carolina Arbelaéz cuestionó los COP 432.000 millones que asegura fueron destinados a fortalecer “la defensa, las capacidades aéreas y la seguridad nacional” y se encuentran en una ejecución del 0 %.

Cuéntenos por qué no están ejecutando los recursos para el mantenimiento de las aeronaves. Policías y soldados están en riesgo por la negligencia de su gobierno.



Mientras la Fuerza Pública arriesga la vida por Colombia, hay más de $432 mil millones destinados a fortalecer la… https://t.co/3XUXTSwpz0 pic.twitter.com/pPfVCe6LlL — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) March 24, 2026

Frente a este tipo de acusaciones, la congresista del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, exigió una explicación sobre el hecho al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Aunque reiteró la “persistencia del presidente en renovar la flota aérea” de las fuerzas militares, que en su concepto es mayor a la de anteriores administraciones.

Añadió que lamentaba la falta de avances “en las compras militares, sean tan pocos por problemas burocráticos y no por falta de voluntad política”.

Por su parte, Alejandro Ocampo (Pacto Histórico) cuestionó la calidad del avión Hércules que fue adquirido en la administración de Iván Duque. El congresista aseguró que “Iván Duque destacó el avión Hércules como un hito. Tras el accidente, la pregunta es inevitable: ¿qué calidad tenía realmente?“.

En su momento, Iván Duque destacó el avión Hércules como un hito. Tras el accidente, la pregunta es inevitable: ¿qué calidad tenía realmente? pic.twitter.com/7NhmSnGtFF — Alejandro Ocampo (@alejoocampog) March 24, 2026

Este tipo de posiciones encontradas se da en medio de los llamados de condolencias expresados por los presidentes del Senado, Lidio García, y de la Cámara, Julián López. El primero de ellos recordó el trabajo de las autoridades “sin descanso en las labores de atención inmediata y en el esclarecimiento de lo sucedido”.

Hasta el momento, hay 69 uniformados fallecidos, dos desaparecidos y 57 heridos de gravedad. Las cifras podrían seguir creciendo en las próximas horas.

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