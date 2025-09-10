Polémica por “ataques” de Representantes Verdes a mesa directiva de la Cámara

Julián López (La U), presidente de la Cámara, y Daniel Carvalho (Verde Oxígeno), segundo vicepresidente de la corporación. Foto: Archivo Particular

La Cámara de Representantes registró una nueva polémica durante el arranque de la plenaria de este 10 de septiembre de la que fueron protagonistas Santiago Osorio y Jaime Raúl Salamanca (Verde), contra los vicepresidentes Juan Sebastián Gómez (Nuevo Liberalismo) y Daniel Carvalho (Dignidad).

La controversia dio arranque luego de que Salamanca elevara su queja contra Gómez por el manejo que el primer vicepresidente de la corporación dio al arranque de la plenaria. Allí, el expresidente de la Cámara, y a quien se le ha tildado como férreo aliado del Gobierno, tildó como un “lamentable espectáculo el que da la mesa directiva”, luego de que presuntamente se omitieran los turnos de palabra de algunos parlamentarios del partido Alianza Verde.

“Ustedes le están callando la voz a quienes hemos defendido al Gobierno”, señaló Salamanca, quien agregó que a su compañero de bancada Santiago Osorio no se le respetaban los turnos de palabra, e incluso, también detalló que había sucedido con Martha Alfonso y propiamente con Salamanca.

Seguido a ello, Osorio dejó su respectiva constancia referida a asuntos de peajes en el Eje Cafetero, pero seguido de ello tildó de “mequetrefe” al representante Juan Sebastián Gómez, quien para ese momento ejercía como presidente de la Cámara. “Nunca usted como vicepresidente debería poner por encima de sus funciones de dar garantías en esta plenaria, su realidad política y su pequeñez en el departamento del Caldas”, pidió Osorio.

El congresista Verde denunció que Gómez, a quien nuevamente llamó “mequetrefe”, habría firmado una carta que impide que el “Gobierno nacional quite los peajes. Este personaje que dijo que había que quitar los peajes de Caldas, firmó para que se impida tener estas concesiones viales”.

A su turno, Gómez citó el reglamento de los Congresistas fijado en la Ley Quinta de 1992 e insistió por mantener un orden y respeto en las sesiones de la plenaria de Cámara.

Representante Santiago Osorio profiere insultos a su compañero de plenaria, Juan Sebastián Gómez.pic.twitter.com/u8Cuaob3FG — SP (@Sebas12Perez10) September 10, 2025

Icetex confronta representantes

Los choques no solamente se presentaron al arranque de la sesión, sino que se extendieron debido a la reforma al Icetex que marcha en su segundo debate en Cámara. Allí, fueron repetidas las oportunidades en las que Catherine Juvinao chocó con miembros de la bancada del Pacto Histórico por la idoneidad de una reforma integral a esta entidad, así como por la “instrumentalización” de los jóvenes durante el proceso electoral de 2022.

Las críticas también se centraron por la posición de la bancada oficialista que se ha negado a la aprobación del proyecto, acudiendo a estrategias como la ruptura del quorum en la plenaria para evitar su votación. Desde el sector de la oposición acompañaron a Juvinao con esta denuncia, argumentando que, además, ha sido el Gobierno el que más se ha opuesto a las juventudes tras negar una reforma integral a la educación en años pasado.

