Cerca de 48 senadores y representantes le pidieron al primer mandatario que apruebe la propuesta de entregarle un salario mínimo mensual por tres meses a 9 millones de hogares. La iniciativa tendría un costo de $23,7 billones.

Otra de las víctimas del coronavirus ha sido la economía. El golpe ha sido certero. La situación internacional y nacional es igual o, incluso, peor que la sufrida durante la gran recesión del 29. En este panorama, la reactivación económica ha sido el objetivo primordial del gobierno, pero siempre con la sombra de un posible desborde de los casos de COVID-19 en el país.

Ante las dudas de cómo reactivar la economía sin incrementar los niveles de contagio, el aumento del desempleo por la crisis económica y las continuas prolongaciones de la cuarentena, un amplio sector del Congreso ve cómo única solución que desde el gobierno se establezca una renta básica mensual mientras la contingencia. “La única manera de contener el crecimiento de la curva de contagio, que se observa con angustia día a día, es poder garantizarle ingresos a los colombianos para que puedan permanecer en sus hogares el tiempo suficiente”, reza una carta enviada por los partidarios de la propuesta al presidente Iván Duque.

Los congresistas afines a la propuesta le pidieron al primer mandatario aplicar una renta básica que permita entregar un salario mínimo durante 3 meses a más de 9 millones de hogares que se encuentran en situación de pobreza y/o desempleo. Con estas medidas, se beneficiaría a cerca de 30 millones de personas que han sentido la rudeza de la crisis económica por el COVID-19.

“Las cifras son claras, los ciudadanos colombianos, en especial los 9 millones de hogares más vulnerables, no dan más espera, se les han restringido todas sus opciones de devengar un mínimo vital para cubrir las más básicas necesidades primarias. Es hora de tomar medidas efectivas que tengan un impacto real en la población que más se ha visto golpeada por la crisis”, dice la carta enviada al presidente.

Los congresistas también le señalaron al primer mandatario que este dinero entregado permitirá que se cubran las necesidades básicas de las familias más vulnerables y, además, le dará un impulso a la economía al reactivar la demanda de productos por parte de los menos favorecidos. “Le permitiría a la economía mantener su tejido empresarial y acelerar la recuperación económica”, así justificaron los políticos su pedido al Ejecutivo.

De acuerdo con los firmantes, el programa tendría un costo total de $23,7 billones (7,9 billones al mes). A pesar de que tienen un alto costo, los congresistas señalaron que el valor real sería de 20 billones, pues se absorbería los recursos de programas vigentes como lo son Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, que actualmente tiene un valor de 3 billones para estos tres meses de contingencia.

Para obtener esta cuantiosa suma, que equivale al 2,3% del PIB, los recursos saldrían del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), “que se ha destinado para las transferencias monetarias; los créditos solicitados a la banca multilateral; los créditos pedidos al Banco de la República; los recursos ahorrados por el Coronavirus; y los recursos del presupuesto que puedan reasignarse mientras la contingencia.

Por último, los firmante le dijeron al primer mandatario que es hora de tomar acción y garantizar el mínimo vital y la supervivencia frente a la crisis a 9 millones de hogares colombianos, si no es por razones humanitarias, que sea por razones económicas. Sin personas que demanden los bienes y servicios que usted ha procurado que se oferten en el mercado a través de las medidas de reactivación, no habrá política monetaria ni permisos de trabajo que soporten el desplome; no hay reactivación sin demanda”.

En el listado de firmantes hay 48 congresistas, entre los que están: Roy Barreras, Iván Marulanda, Jorge Robledo Iván Cepeda, Rodrigo Lara, Angélica Lozano, Andrés Cristo, Horacio José Serpa, Richard Aguilar, Aida Avella, Lidio García, Gustavo Bolívar, Juanita Goebertus, Mónica Valencia, Norma Hurtado, Inti Asprilla, entre otros.

Esta propuesta de una renta básica mientras la contingencia del coronavirus ha sido impulsada sobre todo por los senadores Iván Marulanda (Alianza Verde), Roy Barreras y Armando Benedetti (Partido de la U), e Iván Cepeda (Polo Democrático). Desde hace un mes, la iniciativa ha venido sonando. En un principio, el Ministerio de Hacienda tuvo buenos ojos para ella. Semanas después, el ministro Alberto Carrasquilla alabó la propuesta, pero señaló que no era tiempo.

Este comentario lo volvió a emitir en la jornada de este lunes en la Comisión Cuarta de la Cámara. Carrasquilla aseguró que el país de comenzar a moverse hacia una renta básica, pero señaló que este momento de crisis no era momento. “No me parece que se trate de una media coyuntural sino más estructural, donde se reemplazarían nuestra actual política de gasto focalizado, tal vez muy restringido en términos de esa focalización, por un enfoque más universal”, señaló el ministro Carrasquilla.

