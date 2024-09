Congresistas perderían investidura si faltan a seis o más sesiones en una legislatura

Plenaria del Senado. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A la Cámara de Representantes volvió un proyecto de ley que busca poner en cintura a los congresistas que no asisten a las sesiones plenarias y de comisión en las que se discuten y votan proyectos de ley, actos legislativos y/o mociones de censura. La iniciativa está respaldada por más de 20 senadores y representantes de diferentes bancadas.

Según el articulado de la propuesta, lo que se busca es modificar el artículo 183 de la Constitución para establecer que los congresistas perderán su investidura por la inasistencia injustificada, en una misma legislatura, a seis sesiones plenarias, en las que se discutan o voten proyectos o mociones de censura. La regla aplicaría también para las sesiones de las siete comisiones constitucionales del Legislativo.

Quienes respaldan la iniciativa señalan que se trata combatir el ausentismo parlamentario, pues lo consideran una de las causales del desprestigio del Congreso corporación, eso sumado a que limita la formación adecuada de los proyectos de ley por la falta de discusión adecuada de los mismo. Así las cosas, advierten que el proyecto busca recuperar la confianza ciudadana en el poder Legislativo.

La propuesta ya se ha presentado en al menos seis ocasiones, pero nunca ha alcanzado el respaldo mayoritario necesario. “Para comprender la necesidad de reformar esta figura, es menester primero señalar como ha sido interpretada esta causal, toda vez que la pérdida de investidura establecida en Colombia es una institución única en su estilo, más cuando se habla de la sanción por el ausentismo parlamentario. Además, esta figura ha sido contemplada jurisprudencialmente en varias oportunidades, pues su alcance no fue lo suficientemente claro en la Constitución”, se lee en el proyecto.

En la justificación del mismo se explica que la eventual ley también incluye la modificación al ámbito temporal, estableciendo que las seis inasistencias se contarán no solamente en un periodo de sesiones, sino en una legislatura. “Las funciones asignadas a los congresistas requieren altas exigencias, por lo cual la redacción actual que se refiere únicamente a un periodo legislativo, no una legislatura, limita el alcance de la figura de la pérdida de investidura y no logra el objetivo de recuperar la confianza ciudadana en la corporación”, señalaron los autores.

La representante Catherine Juvinao lidera el proyecto junto a otros legisladores como Ariel Ávila, Humberto De la Calle Lombana, Germán Blanco Álvarez, Fabián Díaz Plata, Alfredo Rafael Deluque, María José Pizarro, entre otros.

