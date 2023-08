Congresistas señalados de recibir bonos de gasolina responden y critican a Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, Humberto de la Calle, Julian Gallo, Aída Avella y Aída Quilcue. Foto: Archivo Particular

En el debate de este 22 de agosto en la plenaria del Senado, sobre la reducción salarial de los congresistas, Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático) aseguró que hay un grupo de senadores a los que la Unidad Nacional de Protección (UPN) les paga la gasolina.

Ese bono sería para el combustible de carros blindados y de escoltas. “La seguridad que tengan que poner, que la pongan, pero lo genera indignación es que a algunos les paguen la gasolina”, fueron las palabras del senador uribista.

(Lea: “Congresistas podrían tener otra actividad económica: el polémico punto aprobado en Senado”)

Uribe Turbay no solo lazó la crítica sino que enlistó a los senadores que reciben dicho beneficio: los cinco de Comunes, partido creado tras el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC; Aída Avella, Robert Daza, Iván Cepeda, Gloria Flórez, Piedad Córdoba, Jahel Quiroga, Aida Quilcué y Humberto de la calle.

Los mencionados se mostraron inconformes con los señalamientos de Uribe Turbay, pues, según dijeron, el senador colocó en riesgo su seguridad, al dar a conocer a la opinión pública que son ellos los beneficiarios de dicho programa de protección.

En el debate para reducir los sueldos de los congresistas, aquí desmiento el cinismo de los congresistas de las Farc y del Pacto Histórico. pic.twitter.com/PQhWT808O3 — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) August 23, 2023

Esta fue la respuesta de los senadores señalados

El senador Julián Gallo Cubillos, quien llegó al Congreso tras la firma del Acuerdo de Paz con las extintas FARC, habló en representación de Comunes y dijo que “a la política no se llega para enriquecerse, ni por oportunismo o populismo” y que ellos defienden ese postulado.

“Nosotros no llegamos a la política a través de las familias privilegiadas, ni de los grandes apellidos (...) cada uno de nosotros llegó mediante el ejercicio de las armas, recorrimos este país alzados en armas para luchar”, dijo Gallo.

Como llegaron al Congreso por un acuerdo, el senador dijo que el Estado se ha comprometido a darles garantías de seguridad para su paso a la política y recordó el caso del partido de la Unión Patriótica (UP), que también apareció de un acuerdo y que fue víctima de uno de los más grandes genocidios políticos en la historia de Colombia: más de 6.000 victimas dejó esa persecución.

Nuestra respuesta a @MiguelUribeT que pretendió estigmatizarnos por ser senadores y beneficiarios del programa de seguridad del Acuerdo de Paz. #PlenariaSenado @SenadoGovCo @ComunesCoL @PactoCol pic.twitter.com/d8aOvoDrTZ — Julián Gallo (@JGalloComunes) August 22, 2023

Sobre la gasolina, Gallo explicó que ellos se han visto obligados a tener “esquemas se seguridad demasiado robustos” y no podría pagar la gasolina. Agregó que le gustaría que Uribe Turbay le dijera de dónde sacó esa información porque “debería ser privada”.

Precisamente, de la lista presentada por Miguel Uribe, hay dos senadoras del partido político de la UP: Aída Avella y Jahel Quiroga. “Yo me pregunto si a algún partido le han asesinado y desterrado a más de 6 mil de sus militates. (...) A mi tuvieron que ponerme un esquema para garantizarme la vida. Somos los sobrevivientes de un partido”, dijo la senadora Avella.

A ningún partido en Colombia los gobiernos planearon sistemáticamente acabar con todos sus militantes como lo intentaron con la @UP_Colombia



Les duele a los privilegiados que sigamos aquí, ahora somos más. @WRadioColombia @RevistaSemana @jsanchezcristo pic.twitter.com/kIjMkhwNyU — Aída Avella #ColombiaAvanza (@AidaAvellaE) August 23, 2023

Otra de las que sería beneficiaria de los bonos es la senadora y lideresa indígena, Aída Quilcue, quien ha recibido amenazas en varias ocasiones y, además, ha sido respaldada por otros legisladores. “Cuando en la Comisión Primera me mostraron solidaridad, pensé que era real y sincero. Ustedes aplaudirían si nos mataran (...) tengo esquema por se defensora de derechos humanos”, puntualizó.

Por su parte, Humberto de la Calle (Centro Esperanza) dijo que él tiene un esquema robusto por haber sido vicepresidente: “tenemos un esquema propio, distinto al de los congresistas, al que yo estoy sometido”. Adicionalmente, el senador dijo que él podría renunciar a esos bonos y aprovechó para cuestionar a Miguel Uribe por revelar esa información.

(Le recomendamos: “Francia Márquez se reunió con Marta Lucía Ramírez, ¿para qué?”)

“Me parece una mezquindad esto que se está haciendo aquí (...) No me arrepiento y asumo la responsabilidad de lo que se hizo, porque estaba en juego la vida de las personas. Es un mecanismo robusto que desafortunadamente no ha impedido la muerte de lideres sociales”, dijo de la Calle sobre el esquema y su influencia en dicha medida por su participation como delegado del gobierno Santos en el Acuerdo de Paz.

Por último, el senador Robert Daza aseguró que él ni siquiera recibe dichos bonos: “es totalmente falso. El senador Miguel Uribe es un mentiroso, yo no he recibido una sola gota de gasolina ni un peso para pagar peajes”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.