“Viola el estatuto”: oposición sobre Salamanca por debate de reforma a la salud

El miércoles 5 de marzo se va a continuar con el debate de la reforma a la salud a pesar de que miembros de la oposición habrían solicitado las sesiones para debatir los proyectos de ley de su bancada. @CamaraColombia Foto: Redes Sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde el Centro Democrático, los representantes Andrés Forero y Juan Espinal rechazaron la decisión de la mesa directiva de que en la sesión plenaria de hoy se discuta la reforma a la salud y no los proyectos de ley que han presentado sus compañeros de bancada. Los dos acusaron al presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), de no respetar el estatuto de la oposición.

A través de X, Forero señaló que Salamanca decidió “sin justificación alguna” agendar la reforma a la salud pues, según el congresista, la solicitud de las sesiones previstas por el estatuto de la oposición fue radicada a tiempo (el 28 de febrero).

“Benedetti y el gobierno deben estar muy agradecidos”, declaró.

Sin justificación alguna el presidente de @CamaraColombia desconoció el estatuto de la oposición.



Se radicó con tiempo la solicitud de la sesión de la oposición para hoy, pero decidió agendar la reforma a la salud.



Benedetti y el gobierno deben estar muy agradecidos. pic.twitter.com/tM2IobM1nh — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) March 5, 2025

Lea: Gobierno Petro defiende gestión ante críticas por resultados de Ecopetrol en 2024

Asimismo, el representante Espinal le confirmó a este diario que le solicitó a su partido denunciar a Salamanca ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en “una acción especial de protección a los derechos de la oposición”. Los miembros de esta bancada, según el legislador, no tienen garantías en la plenaria de la Cámara. “Lamento que el presidente de la Cámara se muestre como un demócrata pero viole el estatuto de oposición”, declaró.

“Esto es un procedimiento totalmente ilegal porque Salamanca tendría que haber remitido de manera directa las recusaciones a la comisión de ética”, mencionó el congresista opositor.

La decisión de la mesa directiva de agendar el debate para este miércoles se dio después de que, en la sesión del martes, se haya levantado la sesión antes de que se discutiera alguno de los artículos de la reforma de la salud.

Lea también: Petro defiende conmoción interior en Catatumbo: “viabiliza recursos”

Mientras tanto, partidarios del Pacto Histórico han señalado a la bancada opositora de no permitir el avance del debate de la reforma a la salud. El ministro del Interior, Armando Benedetti, mencionó al salir del Salón Elíptico, este martes, que se está enfrentando con “una oposición que no quiere discutir”.

En cuanto a la decisión de su partido de salirse de la plenaria para que los debates no se llevarán a cabo por falta de quórum, Espinal mencionó que “es válido, y así lo planteó el Consejo de Estado, que cuando los partidos de oposición no están de acuerdo con un proyecto de ley o una iniciativa del Gobierno se retiren y no voten”.

“Lo mismo hacían ellos al Gobierno del expresidente Iván Duque, pero hoy son ‘jugaditas’ como lo dice el Pacto Histórico”, declaró.

La discusión de la reforma a la salud continuará en la Cámara después de que el Congreso en pleno discuta la renuncia del magistrado César Lorduy al Consejo Nacional Electoral (CNE).

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.