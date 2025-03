Oposición no hará réplica al último consejo de ministros de Petro

La oposición aseguró que no van a hacer uso de su derecho a la réplica después de la segunda transmisión en vivo de la reunión del presidente Petro con sus ministros. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Este martes 4 de marzo, miembros de los partidos de la oposición, Centro Democrático y Cambio Radical, confirmaron que no replicarán el último consejo de ministros transmitido el pasado como una alocución este lunes.

Por parte del Centro Democrático, el representante Juan Espinal mencionó que el partido no lo hará, al considerar que “no hay algo para replicar”. Según el congresista, el Gobierno de Gustavo Petro le “está faltando el respeto a los colombianos al utilizar este espacio para hacer politiquería y evidenciar la falta de ejecución y experiencia de su gabinete”.

El legislador también mencionó que la transmisión de los consejos de ministros no está permitida por la ley y que el presidente no puede seguir con la transmisión en directo de estos. “Una vez más, se vulnera el artículo 9 de la ley 63 de 1923, falta que ya denuncié ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara”, señaló.

El Estatuto de Oposición otorga la réplica a los partidos declarados en oposición al Gobierno nacional ante alocuciones presidenciales.



Por otra parte, el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa mencionó en X que desde este partido no consideran necesario hacer una réplica a la transmisión del consejo porque, entre otras razones, no quieren saturar el debate de la opinión pública. “En la oposición somos conscientes de que saturar a la opinión pública con infinidad de mensajes e interrumpir su programación habitual no es el camino para construir el país que necesitamos”, declaró.

“De igual manera, invitamos al presidente Petro a hacer un uso más razonable de la figura de la alocución: es evidente que Colombia está cansada de escucharlo”, añadió el congresista opositor.

Esta decisión se dio después de que la senadora y precandidata presidencial del uribismo María Fernanda Cabal haya hecho pública su intención de emprender acciones legales contra el “Gobierno del cambio”. La congresista, al igual que su copartidario, hizo referencia a la ley 63 de 1923. La transmisión de estos consejos, según la senadora, pondría en riesgo al Estado al exponer decisiones confidenciales.

Según fuentes cercanas a los partidos, decidieron no utilizar su derecho a la réplica para poder mantener las dos apelaciones a este recurso democrático que les quedan para el resto del año. Ya hicieron una réplica a Petro después de la primera transmisión del consejo de ministros el pasado 4 de febrero.

