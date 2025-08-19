Congreso tiene 306 días para tramitar proyectos claves en un clima polarizado

En la plenaria del Senado, el Gobierno tendrá que “pescar” votos para aprobar sus proyectos.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
El Congreso, tras una semana de homenajes al fallecido senador Miguel Uribe Turbay, retoma su actividad normal este martes. Y lo hace con varios pendientes que marcarán la discusión en la recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Al actual Legislativo le quedan, exactamente, 306 días para terminar: el 20 de junio de 2026 finaliza la actual y última legislatura. Y aunque hay varios proyectos claves –tanto del Ejecutivo como presentados por congresistas– se tratará de un lapso de 10 meses en los que, en medio de un clima...
