Congreso tiene 306 días para tramitar proyectos claves en un clima polarizado

En la plenaria del Senado, el Gobierno tendrá que “pescar” votos para aprobar sus proyectos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Congreso, tras una semana de homenajes al fallecido senador Miguel Uribe Turbay, retoma su actividad normal este martes. Y lo hace con varios pendientes que marcarán la discusión en la recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Al actual Legislativo le quedan, exactamente, 306 días para terminar: el 20 de junio de 2026 finaliza la actual y última legislatura. Y aunque hay varios proyectos claves –tanto del Ejecutivo como presentados por congresistas– se tratará de un lapso de 10 meses en los que, en medio de un clima...