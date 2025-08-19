No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Política
Congreso tiene 306 días para tramitar proyectos claves en un clima polarizado

No solo están en juego proyectos de gran calado –como la reforma a la salud–, sino también las investigaciones contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusaciones. El pulso entre Ejecutivo y Legislativo se anticipa tenso, con la seguridad de los políticos como un tema de preocupación.

Redacción Política
19 de agosto de 2025 - 12:04 p. m.
En la plenaria del Senado, el Gobierno tendrá que “pescar” votos para aprobar sus proyectos.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Congreso, tras una semana de homenajes al fallecido senador Miguel Uribe Turbay, retoma su actividad normal este martes. Y lo hace con varios pendientes que marcarán la discusión en la recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Al actual Legislativo le quedan, exactamente, 306 días para terminar: el 20 de junio de 2026 finaliza la actual y última legislatura. Y aunque hay varios proyectos claves –tanto del Ejecutivo como presentados por congresistas– se tratará de un lapso de 10 meses en los que, en medio de un clima...

Por Redacción Política

