La memoria no escrita del Congreso está guardada en unas cajas de embolar

Jairo Rodríguez y Leonardo López con Álvaro Uribe, Iván Duque, Federico Gutiérrez, Fernando Botero, Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

La memoria no escrita del Congreso, esa que no aparece en las actas oficiales, reposa en una caja de embolar. En realidad, en dos. Sus dueños, Jairo Rodríguez y Leonardo López, han visto a representantes convertirse en senadores, y a senadores cambiar el Capitolio por la Casa de Nariño. Durante tres décadas, han sido testigos silenciosos de los debates que ocurren no solo en las plenarias y los pasillos, sino los que libran consigo mismas las figuras de poder. En esas cajas de madera, junto al betún y los trapos, caben las confesiones que...