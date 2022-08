Congreso hará seguimiento a las obras en el Canal del Dique

Tras la tragedia de 2012 en el sur del Atlántico, la comunidad aledaña al Canal del Dique ha sufrido varias inundaciones.

En Santa Lucia (sur del Atlántico) se instaló la comisión accidental del Canal del Dique. Se trata de una célula conjunta entre Senado y Cámara de Representantes, que tiene como objetivo hacer seguimiento a la APP Canal del Dique, la navegabilidad del río Magdalena y el acceso al Puerto de Barranquilla; así como la situación de emergencia y riesgo por la que atraviesan los municipios y habitantes de la zona sur del departamento del Atlántico.

A la sesión, que se realizó en territorio, asistieron la ministra de Ambiente y el ministro de Transporte, Susana Muhamad y Guillermo Reyes, quienes fueron citados para escuchar a la comunidad y articular las propuestas con el Gobierno Nacional.

El de hoy es uno de los varios escenarios que desde las comisiones accidentales de Cámara y Senado se promoverá para seguir escuchando a las comunidades ribereñas afectadas por el Canal del Dique y el río Magdalena. pic.twitter.com/0CRsyBTmbn — Dolcey Torres (@dolceytorresr) August 26, 2022

“Velaremos porque los compromisos del Gobierno se cumplan en los tiempos establecidos, pero, lo más importante ahora es que los habitantes de los municipios del sur sientan la presencia del Estado en esta zona del país. Estas personas han tenido que acostumbrarse a vivir con la amenaza de la tragedia a la vuelta de la esquina y a que sus voces de advertencia no sean escuchadas sino hasta cuando ya es muy tarde”, señaló el representante Dolcey Torres (Partido Liberal).

La instalación de la comisión terminó en un caos, pues con la intervención del senador Pedro Flores (Pacto Histórico), la discusión de los temas, en conjunto con la comunidad que estaba presente, terminó en medio de un conflicto sobre si dejar ingresar a más personas al espacio en el que se estaba desarrollando la sesión.

(Lea: “Las inquietudes ambientales de las obras en el Canal del Dique”)

En medio del desorden, el representante Agmeth Escaf (Pacto Histórico) abandonó la sesión porque, según él, los organizadores no le permitieron el ingreso a toda la comunidad y porque la instalación debió hacerse en plaza pública.

“Creo que estoy sintiendo lo mismo que siente la gente. Allá afuera están pidiendo ser escuchados, la problemática está viva acá y nosotros estamos encerrados en cuatro paredes; esta no es una rendición de cuentas. La gente necesita que yo esté allá, por lo que me retiro de esta mesa y me voy con mi gente”, dijo Escaf.

La idea de sacar al Congreso del centro de Bogotá y llevarlo a Santa Lucía, Atlántico, no era encerrarse en cuatro paredes los mismos con las mismas para hablar de negocios: ¡ERA ESCUCHAR LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD!



Me levanté de la mesa por eso. Estoy en la calle, con ellos. pic.twitter.com/9WXOKjRv56 — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) August 26, 2022

Recordemos que luego de la tragedia de 2012 en el sur del Atlántico, la comunidad aledaña al Canal del Dique ha tenido que convivir con varias inundaciones, por lo que este año se ha venido discutiendo la adjudicación del contrato para el proyecto “Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique”, que ha sido ampliamente criticado por las inquietudes que hay frente a los impactos ambientales y la participación efectiva de las comunidades.