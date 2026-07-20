Estos son los movimientos del Congreso que se posesiona este 20 de julio

20 de julio de 2024 de una sesión del Congreso de Colombia. EFE/ Carlos Ortega ARCHIVO Foto: EFE - Carlos Ortega

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El 20 de julio iniciará una nueva etapa en el Congreso de la República. En la tarde de este lunes se posesionarán los 103 senadores y 183 representantes a la Cámara que ocuparán los asientos del parlamento en el período 2026-2030, en un Congreso renovado en un 60 %.

El mapa político del legislativo muestra un Capitolio con mayorías para el presidente electo Abelardo de la Espriella, pero con una bancada de oposición con grandes números que podrían poner en aprietos la agenda del nuevo mandatario.

El mapa del Senado configura un escenario de fuerte contrapeso, donde la izquierda regresa a su rol de oposición liderada por el Pacto Histórico, que con 26 curules (25 asientos más el estatuto de oposición) junto a los escaños indígenas de MAIS (1) y AICO (1) buscarán frenar las reformas del Ejecutivo. En la otra orilla, el Centro Democrático asume como el partido de gobierno más grande con 17 escaños, a los que se les suma el Partido Conservador (11), La U (9), Cambio Radical (6), Salvación Nacional (4) y el Mira (3).

La gobernabilidad del nuevo mandatario dependerá en gran medida de los movimientos que no han definido su postura, como los liberales (13), que pese a apoyar la candidatura del gobierno entrante para la presidencia de esa corporación, no han tomado un bando oficial. También serán clave partidos bisagra o de centro como los que integran el partido Alianza Verde (8), ASI (2), En marcha (1), Nuevo Liberalismo (1), además de Dignidad y Compromiso (1).

Mientras en la Cámara de Representantes, la bancada del presidente De la Espriella tendrá que desplegar una minuciosa estrategia de filigrana política para asegurar sus proyectos, enfrentando a un Pacto Histórico (43 escaños) que comandará la oposición en la corporación.

Para hacerles frente, De la Espriella tendrá el apoyo del Centro Democrático (30), el Partido Conservador (19), La U (12), Cambio Radical (12), Creemos (2) y Salvación Nacional (1). Pero dependerá de otras colectividades como el Partido Liberal (26), que se acercan a la administración entrante, así como de las curules de paz (16) o la coalición de Alianza Verde y ASI (14), que aún no han tomado posición.

Estos congresistas tomarán sus curules luego del último discurso del presidente Gustavo Petro Urrego, quien se dirigirá al capitolio luego de su último plazoletazo en el sur de la ciudad.

“Los invito este 20 de julio a acompañar a la fuerza pública y después de su desfile, a escuchar mi despedida como jefe de Estado de Colombia. No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto; es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia. 20 de julio: grito de independencia del pueblo libre por una Colombia libre y por las reformas sociales. Los espero en Bosa y Ciudad Bolívar, en el sur y el occidente de Bogotá, para el desfile y nuestro grito de Independencia Nacional. Todas y todos con las banderas de Colombia limpias y alegres”, precisó.

Por su lado, De la Espriella tiene previsto recibir esa fecha desde otras latitudes. Por ello es que viajará a Medellín para acompañar el desfile militar en la capital antioqueña, donde recibió una abultada votación el pasado 21 de junio. Está previsto que sea el mismo alcalde Federico Gutiérrez quien lo reciba.

Sin embargo, el momento crucial de este 20 de julio será la disputa por la presidencia del Senado. Los bandos están definidos entre Alfredo Deluque (Partido de la U), quien tiene el guiño del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, y Honorio Henríquez (Centro Democrático), cuyo partido argumenta que, al ser la bancada de gobierno mayoritaria, puede aspirar a esa dignidad por derecho.

En términos numéricos, la elección de Deluque cuenta ahora con los 13 votos de los liberales, los ocho votos de La U, los diez conservadores, siete de Cambio Radical y la Alianza Verde, cuatro de Salvación Nacional, tres del Mira, tres de ASI y uno del Nuevo Liberalismo, para un total de 56 votos.

En tanto, la de Henríquez tiene consigo el respaldo de 17 votos uribistas, más el ya cantado apoyo del senador Jonathan Pulido “Jotape” Hernández, de la Alianza Verde. En el aire, y dependiendo de los acuerdos que se puedan lograr en la Cámara y algunos otros del Senado, quedan las curules indígenas (2), el Partido Demócrata (1), Dignidad y Compromiso (1) y los 26 del Pacto Histórico, incluyendo la curul de oposición de Iván Cepeda.

Para lograr su cometido, el Centro Democrático declinó impulsar a Briceño en la Presidencia de la Cámara, quien ha hablado de representar incomodidad incluso en ese partido. También dio luz verde para posicionar a Nicolás Barguil, del Partido Conservador, en esa dignidad, una alianza que fijó con esa colectividad y el Partido Liberal.

En ese primer año, la Vicepresidencia probablemente sea para el movimiento Creemos o para algún representante CITREPO, la Secretaría General para el Partido Liberal, la Subsecretaría para el Centro Democrático y la Dirección Administrativa para el Partido de la U, mientras que la segunda vicepresidencia la ocuparía alguien de la oposición liderada por el Pacto Histórico.

Para el segundo año, el cargo pasaría al Partido Liberal; para el tercero, al Centro Democrático; y en el último año, para quien se defina entre Cambio Radical, Salvación Nacional y Creemos.

En este primer año legislativo se espera que pasen por el Congreso iniciativas de la administración entrante como una reforma tributaria, del Plan Nacional de Desarrollo, el presupuesto general del próximo año, una “reforma anticorrupción” y un posible recorte del Estado. Por ello, la puja por la presidencia del Senado es clave para que la administración de De la Espriella tenga sus ungidos en ambas cámaras y disfrute su relación con el Congreso en su primer período como si fuera una “luna de miel”.

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