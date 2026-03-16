Congreso retomará actividades tras reorganización de mapa político y aún en medio campaña

En el Senado se encontrarán varios candidatos presidenciales, como Iván Cepeda, Paloma Valencia y Clara López. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tuvieron que pasar 116 días y un matizado cambio en la conformación del Congreso para que las actividades en el Capitolio se reactiven. A partir de este 16 de marzo y durante los próximos tres meses la rama Legislativa volverá al ruedo para dar cierre a cuatro años de labores que estuvieron enmarcados entre polémicas y disputas con la Casa de Nariño que agudizaron la polarización y la radicalización de los polos políticos. Y en medio de esto hay varios pendientes que se tendrán que resolver en Senado y Cámara —antes del 20 de junio— marcados...