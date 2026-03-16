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Congreso retomará actividades tras reorganización de mapa político y aún en medio campaña

El Senado y la Cámara volverán a la actividad legislativa tras más de 100 días de pausa por las elecciones legislativas. El gobierno de Gustavo Petro busca ampliar su legado y sumar nuevas banderas para la reelección de su proyecto. Plenarias lucharán por evitar el ausentismo.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
16 de marzo de 2026 - 11:01 a. m.
En el Senado se encontrarán varios candidatos presidenciales, como Iván Cepeda, Paloma Valencia y Clara López.
En el Senado se encontrarán varios candidatos presidenciales, como Iván Cepeda, Paloma Valencia y Clara López.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tuvieron que pasar 116 días y un matizado cambio en la conformación del Congreso para que las actividades en el Capitolio se reactiven. A partir de este 16 de marzo y durante los próximos tres meses la rama Legislativa volverá al ruedo para dar cierre a cuatro años de labores que estuvieron enmarcados entre polémicas y disputas con la Casa de Nariño que agudizaron la polarización y la radicalización de los polos políticos. Y en medio de esto hay varios pendientes que se tendrán que resolver en Senado y Cámara —antes del 20 de junio— marcados...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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