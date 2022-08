Congreso votó nueva lista de los elegibles a contralor: entró Rangel y no Cárdenas

No fue una votación formal, sino un conteo de los formularios que llenaron los congresistas. Hubo verificación de organizaciones independientes. Foto: Roy Barreras

Después de las diferencias, las dudas y las trabas, el proceso para elegir al próximo contralor general avanzó. Este jueves, el Congreso votó y conformó el listado de los diez aspirantes al cargo que hoy ostenta Felipe Córdoba y que ha generado tanta suspicacia e incertidumbre desde la legislatura pasada, en la que se puso en marcha el mecanismo para la elección de su reemplazo. María Fernanda Rangel, uno de los nombres cuestionados por parte de algunos parlamentarios, pasó como segunda en la lista. En contraste, Julio César Cárdenas, quien fue mentado por otros legisladores como la ficha del petrismo, en cabeza del senador Roy Barreras, no logró el puntaje suficiente para entrar en la lista.

¿Quién fue la primera en la lista?

Elsa Yazmín González Vega es la aspirante a contralora que quedó de primera en la lista de los diez. González se desempeñaba como contralora de Antioquia. Es contadora pública y abogada, con más de 20 años de experiencia. Se reconoce a sí misma como “defensora de los recursos públicos y del ambiente”.

En los tres minutos que tuvo para presentarse ante la comisión accidental del Congreso para esta materia, González afirmó que su modelo de gobernanza está enfocado en “la transparencia, la integridad y en la lucha contra la corrupción”. Además, dijo que si llegara a ser contralora general, continuaría con la tarea de fortalecer los sistemas de controles internos en las entidades vigiladas, y al interior de la Contraloría.

“El tercer pilar está enfocado en el resarcimiento al daño del patrimonio público, a partir de decisiones de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, tomadas con oportunidad porque vemos cómo en las contralorías se engabetan los procesos. Lo digo por mi experiencia”, agregó.

Elsa Yazmín González Vega sacó un puntaje final de 83,11 %. Si bien el suyo no fue el más alto de los diez candidatos que conforman la nueva lista, quedó en el primer puesto porque el Congreso tuvo que acatar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dicta que se debía incluir el criterio de paridad de género para la conformación de la lista. Por este motivo y por el cumplimiento del criterio de puntaje en las pruebas de conocimiento, las cuatro candidatas que se presentaron este jueves ante la comisión accidental integraron el listado que incluye en total diez nombres. Así las cosas, los otros seis son hombres.

María Fernanda Rangel y Julio César Cárdenas

María Fernanda Rangel y Julio César Cárdenas son los dos nombres que generaron turbulencias al interior del Congreso y de la Comisión accidental. La primera es conocida por su cercanía con el contralor actual, Felipe Córdoba, y muchos han indicado que ella es su ficha en la entidad.

El segundo no entró en el listado previo (que cumplía con criterios de género y mérito), y varios parlamentarios le aseguraron a este diario que es la ficha del petrismo y del senador del Pacto Histórico Roy Barreras. Dicen que este detalle es el origen de la insistencia en que se conformara una nueva lista (que es la que se votó este jueves), a pesar de que un ramillete de congresistas alertaran con que se estaba actuando por fuera de la ley, tanto que renunciaron a la comisión accidental para no verse involucrados.

Contra todos los vientos, la comisión accidental votó, pero no fue favorable para Julio César Cárdenas. En total, en las pruebas combinadas (que tiene en cuenta prueba de conocimiento, entrevista, entre otros), Cárdenas sacó 73,40 %, número que no alcanzó para hacer parte del repertorio que se enfrentará prontamente para fungir como cabeza de la Contraloría.

En cambio, las cifras y los congresistas favorecieron a María Fernanda Rangel, la otra fruta de la discordia. Por sus puntajes y por el principio de paridad, Rangel quedó de segunda, con un total de 81,10 %. (Abajo encuentra el listado completo).

Controversias

Aunque obtuvieron el objetivo de recomponer la nómina con miras a la Contraloría, la sesión no estuvo exenta de controversias y desencuentros. Por ejemplo, la representante del Partido Dignidad, Jennifer Pedraza, abandonó el recinto y dijo que iba a presentar un recurso de nulidad para deshacer el proceso.

“Me retiré porque quizá este ha sido el proceso más borroso y torpedeado de la historia reciente de nuestro país para elegir un cargo tan importante como la Contraloría. Primero, se incumplieron criterios de meritocracia y de género, que fueron abordados por la comisión legal del pasado Congreso, 48 horas después de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, dijo Pedraza, haciendo alusión a lo que pasó meses atrás.

Sobre el proceso actual agregó que: “Hay un vicio que no se ha podido resolver y es el vicio con el que nace todo este procedimiento. Ya que la ley establece que no puede darse en el receso legislativo pues eso no da garantías para todos los sectores. Aún así, el pasado Congreso se pasó por la faja esto, que no puede corregirse en la etapa final. Por eso, presentaremos una acción de demanda de nulidad frente al trámite, porque no estamos hablando de un cargo secundario. No votaré en la comisión accidental, pero participaré en la discusión general para elegir contralor”.

Asímismo, la representante verde Catherine Juvinao dejó constancia sobre los tiempos de exposición de motivos de los aspirantes a la lista, en relación a los dados a los congresistas para argumentar: “Me parece impresentable que nos hayamos tomado dos horas de la sesión para escuchar los argumentos de los congresistas, y a los candidatos les dimos de a tres minutos cada uno, cortándolos de la manera más antipática y ofreciendo muy pocos elementos para analizar qué era lo que estaban proponiendo. Esta sesión de hoy está mal llevada, lo esencial y lo sustantivo no se pudo escuchar bien”. Además, manifestó abiertamente lo inconveniente que es que el Congreso elija un cargo como el de contralor general.

Paradoja de ‘quien me investiga me cuida’ tiene trabada la elección de contralor. Varios congresistas intentando meter mano en un proceso de elección estructuralmente mal diseñado, porque sí: en la práctica el contralor funge como un juez en materia fiscal. Esto debe reformarse. — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) August 4, 2022

Datos importantes

A pesar de las inconformidades de Pedraza y Juvinao, la sesión tuvo feliz término para la mayoría de los presentes en el recinto. La senadora Cecilia López dirigió el espacio y reiteró en varias ocasiones que no había escrutadores pues esta no era una votación formalmente hablando, sino que era más un ejercicio de conteo de puntajes y de revisión de formularios entregados y evaluados por los congresistas. Por esto, lo tomaron como un tema para hacer veeduría, verificación de sumatorias y de transparencia.

La Misión de Observación Electoral (MOE) hizo presencia: Alejandra Barrios, su directora, inspeccionó el procedimiento hecho en Excel y Mauricio Vela, funcionario de la organización, verificó las fórmulas en el sistema. “Ningún dato está cargado y el archivo está listo para ser cargado”, dijo Vela.

El Instituto Carter y la Red de Veedurías Ciudadanas también estuvo presente en el recinto observando el trámite.

