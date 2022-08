Conozca el perfil de los nuevos magistrados del CNE

Roy Barreras juramentando a los nueve magistrados del CNE. El Congreso en pleno los eligió este martes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Congreso en pleno eligió a los que serán los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE). La elección estuvo marcada por una fuerte controversia entre el Pacto histórico y los liberales, puesto que la coalición de izquierda intentó hasta último momento quedarse con tres espacios en el tribunal electoral en detrimento de los del trapo rojo. La respuesta de estos últimos fue amenazar con salirse de la coalición de gobierno.

Al final, las peleas se superaron y no hubo mayores sorpresas, más allá de que se sacrificó a Álvaro Echeverry, que era el seguro candidato del Pacto Histórico. Por todo lo demás, no hubo mayores problemas. Incluso salió elegido Álvaro Hernán Prada, el cuestionado candidato del Centro Democrático que tuvo que ir en una plancha aparte ante la negativa de los alternativos de votar por este.

Estos son los nuevos magistrados del CNE:

Benjamín Ortiz Torres

Viene del Partido Liberal. Nació en Ibagué y fungía como secretario general de la Registraduría de Alexander Vega, por lo que tendría el respaldo del registrador. Fue auxiliar judicial del Consejo Superior de la Judicatura, asesor de la Contraloría Distrital de Bogotá y tiene experiencia como docente. Es abogado egresado de la Universidad La Gran Colombia, magíster en derecho disciplinario de la Universidad Libre de Bogotá, especialista en derecho electoral y administrativo de la Universidad del Rosario.

Alfonso Campo

Fue el candidato del Partido Conservador. Es abogado administrativo y constitucionalista de la Universidad Sergio Arboleda. Su experiencia profesional incluye distintos cargos en la Fiscalía y también fue personero de Valledupar y contratista de la Defensoría del Pueblo. Desde el 23 de junio de 2020 hasta hace pocos días, Alfonso Ocampo fungió como director de la Unidad Nacional de Protección. Es decir, durante el gobierno del expresidente Iván Duque, en el marco de la coalición que los conservadores tuvieron en ese momento con su administración.

César Augusto Lorduy

Representa a Cambio Radical. Es una de las personas más cercanas a la casa política de los Char, que desde algunos años atrás reina por tener una amplia bancada en el Capitolio. Lorduy fue representante a la Cámara por ese partido (2018-2022) gracias a más e 67 mil apoyos que obtuvo en ese entonces. Aunque intentó saltar al Senado en estas elecciones legislativas, se quemó con 37.355 votos. Aunque fue investigado por un presunto feminicidio, el caso se archivó.

Fabiola Márquez

Es la representante por el Pacto Histórico. Es proveniente de La Guajira, abogada y administradora pública territorial y municipal, adicionalmente, es magíster en justicia constitucional y derechos humanos y derecho procesal. Hizo parte del equipo directivo de Aguas de Bogotá SA ESP y ha sido cercana al petrismo, pues fue contratista de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Petro entre 2012 y 2014 y también fue gerente del Fondo de Seguridad y Vigilancia. Ha sido auxiliar judicial y tiene experiencia en derecho electoral, administrativo y constitucional.

Maritza Martínez

Es la ficha del Partido de la U en el Consejo Nacional Electoral. Martínez fue senadora por esa colectividad desde 2010 hasta 2022, pues este año no participó en las elecciones legislativas. Es oriunda del Meta, abogada y magister en Derecho Público de la Universidad Externado. Su mayor cuestionamiento es ser la heredera política de su esposo, Luis Carlos Torres Rueda, indagado por presuntos nexos con parapolítica. Hasta ahora, las investigaciones no se han concretado en acusaciones.

Álvaro Hernán Prada

Álvaro Hernán Prada es el representante en el CNE del Centro Democrático. Antes de llegar al tribunal electoral fue representante por el Huila. Este renunció a dicha curul en 2021, en un intento por pasar un caso en su contra de la Corte Suprema a la Fiscalía. No obstante, el alto tribunal negó la pretensión y mantuvo la competencia. El proceso en cuestión es el presunto sobrino a testigos en el caso Uribe. Por este caso fue llamado hace unas semanas a juicio. Precisamente esta situación fue la que hizo que Prada fuera resistido por el oficialismo. Esto hizo que tuviera que ir a una plancha ajena a la mayoritaria, donde su candidatura corrió riesgo. Este caso también le costó su regreso al Congreso. En 2022, como su caso no pasó a la Fiscalía, intentó regresar a la Cámara, pero no alcanzó a tener la votación suficiente. Al parecer, la mala imagen del gobierno de ese momento y el caso Uribe truncaron su aspiración.

Alba Lucía Velásquez

Era una de las cinco candidatas del Polo Democrático para la elección. Abogada, con más de 25 años de experiencia en el sector público, a Velásquez se le conoce por su trabajo en su natal Cáqueza (Cundinamarca), donde fungió como alcaldesa encargada, personera y secretaria de Gobierno. En las regionales de 2019 hizo carrera para la Gobernación de Cundinamarca, en representación del Polo, pero su aspiración se quedó en la etapa de precandidatura.

Altus A. Baquero

La elección del actual secretario general de la Defensoría del Pueblo fue una de las que generó mayores controversias. Debido a su relación personal y académica con el defensor Carlos Camargo, para muchos era una ficha del funcionario y no una apuesta genuina del Partido Liberal, colectividad a la que representa. Y es que, según algunos liberales, a Baquero prácticamente lo impuso la Defensoría en detrimento de otros candidatos del trapo rojo, como Harry González y Ángel María Preciado.

Cristian Ricardo Quiroz

Es la cuota de la Alianza Verde, partido del que ha sido, desde 2014, su asesor jurídico en los diferentes casos frente al Consejo de Estado y el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE). Oriundo del municipio de Cerrito (Santander), es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especializaciones en derecho procesal y derecho penal de la Universidad Externado. Actualmente es candidato a magíster en derechos humanos de la Escuela Superior de Guerra. Trabajó también como asesor del Seguro Social y Colpensiones en sus sedes de Santander.