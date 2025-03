“A ‘Pitufo’ nos lo quieren echar encima para ocultar la corrupción”: Petro

Resume e infórmame rápido

Otro consejo de ministros se desarrolló este martes, liderado por el presidente Gustavo Petro. Aunque el tema central fue la crisis del sistema de salud, en el que el Gobierno hizo énfasis en que viene desde hace varios años, también se hizo mención de la contratación en el Ejecutivo y el escándalo sobre ‘Papá Pitufo’.

Hoy el consejo de ministros será de 3 a 5 pm para respetar el horario del partido de la selección Colombia, que espero le vaya bien.



El consejo girará sobre la realidad del acaparamiento de medicinas y las medidas que se están tomando y se tomarán — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 25, 2025

Sobre esto último, el jefe de Estado señaló que le quieren “echar encima” a Diego Marín Buitrago, llamado “el zar del contrabando”, para “ocultar la corrupción en Colombia”. Incluso, dijo que esto se estaría haciendo “desde la Fiscalía, premeditadamente”.

“El ministro de Hacienda (Germán Ávila) y [el director] de la Dian (Luis Eduardo Llinás) tienen que darme un informe sobre si, en los años que han pasado, no se le siguió dando puestos al ‘Pitufo’, porque fue prohibido”, indicó.

En esa línea, negó que le hubiera “dado plata” y agregó que la investigación contra Marín quedaría “impune” porque “fueron senadores, fueron presidentes de la República los que recibieron sobornos”. En el tema de contratación del Estado, instó a sus funcionarios a estar atentos de los contratos que vienen de las administraciones pasadas y que estarían presuntamente untados de corrupción.

“Ojo, porque luego me pasa lo de Thomas Greg y me pasa lo que viene pasando de los pasaportes. Luego, cuando ya me doy cuenta, vienen las demandas, porque mis funcionarios dejan hacer estos negocios en contra del presidente”, aseguró.

Eso sí, no dejó de lado la crisis en el sistema de salud que golpea al país y reiteró, así como el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, que no es algo nuevo. Aseveró que se trata de una campaña “perversa” la que está intentando echarle la culpa a su Gobierno de la situación: “La crisis actual no es más sino la misma de siempre”.

"La matriz de opinión que quieren meterle al pueblo colombiano, es que el Sistema de Salud de Colombia es muy bueno, que llegó el Presidente Petro y ordenó cambiar; entonces la crisis actual no es más que la misma de siempre. Quiero que quede claro aquí que el sistema actual es… pic.twitter.com/umEzNpBloT — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 25, 2025

“El sistema actual es insostenible porque se roban el dinero y se lo roban a partir de la construcción de un sistema de salud (...)”, dijo. Y agregó: “el covid-19 fue la demostración del gran fracaso de los sistemas de salud privatizados, yo mismo lo viví en carne propia, en donde me tocó, que fue en Italia”.

También se refirió a la reforma a la salud y cargó contra la Comisión Séptima del Senado, que hundió la primera versión de esta y la laboral. Mientras el presidente la calificó de “vendida”, el minsalud afirmó que el órgano “no estudió” el texto presentado el año pasado.

“La ley es débil porque los congresistas la han hecho débil, no todos”, apuntó Petro. Y añadió que se refería a “los que reciben la plata de las EPS para sus campañas electorales”.

Precisamente, aseveró que “el poder lo tiene las EPS” y que el proyecto “recupera el derecho a la salud” y “disminuyen las ganancias del robo”. De acuerdo con él, “lo propuesto en la reforma realizaría el pago de las deudas”.

"Nosotros no vamos a pagar las deudas de los privados, los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, o se liquidan, como la norma lo dice; se venden sus patrimonios, y se entregan a sus deudores. Nosotros lo que estamos intentando es salvar EPS. Lo único… pic.twitter.com/5HfLCod341 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 25, 2025

“Nosotros no pagamos las deudas de los privados, (...) lo que estamos intentando es salvar EPS: dejen de ser intermediarias financieras y pasen a ser gestoras”, apuntó. Y precisó: “nos han metido la puñalada trapera, en vez de aceptar el acuerdo que en mi mesa de gobierno aceptaron”.

