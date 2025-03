Se retransmitirá consejo de ministros por canales privados: “Gobierno tiene el derecho”

El último consejo de ministros del presidente Gustavo Petro se centró en la crisis en el sistema de salud. Foto: Andrea Puentes

Una pausa de más de dos horas tendría la programación nacional este miércoles por la retransmisión del consejo de ministros del gobierno de Gustavo Petro. La reunión, que giró en torno a la crisis del sistema de salud, sería difundida tanto por canales institucionales como privados.

En ese encuentro del gabinete, el presidente presentó, junto al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, las cifras de la situación crítica de las EPS y las gestoras farmacéuticas. Allí precisó que su gobierno no pagará las deudas de los privados y agregó que, si la reforma a la salud no pasaba el tercer debate en la Comisión Séptima, sería implementada vía decreto.

“Si se cae, actuamos de inmediato. No actuamos violando la ley, actuamos con la ley en la mano, pero Colombia merece un sistema de salud que sirva, que debe ser preventivo, que no puede estar intermediado, que va a haber negocios privados, sí, pero decentes y no esta mafia que está ordeñando el sistema de salud en Colombia”, aseguró.

Alrededor de la transmisión de los consejos de ministros se han despertado varias polémicas. Desde la oposición se ha criticado que hacerlo violaría la ley, pues estas reuniones son, por esencia, de carácter secreto. Por su lado, la Casa de Nariño ha insistido en que permite mayor “transparencia” con la población.

El presidente defendió este miércoles la transmisión de sus consejos de ministros. Aseguró que “el espectro electromagnético por donde se transmite la televisión es público, propiedad de la nación, e inenajenable”.

“El Gobierno tiene el derecho a la locución, más cuando en ese mismo espectro público y en los periódicos privados es, diariamente, calumniado”, indicó.

En todo caso, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) interpuso un recurso ante el Juzgado Administrativo de Bogotá para que la estrategia llegue a su fin. Este fue aceptado por el tribunal, pero todavía no hay decisión.

